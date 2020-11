De nombreux joueurs ont déjà apprécié le petit grande aventure proposée par Obsidian. Grounded est une véritable surprise multijoueur dans laquelle, travaillant en équipe avec de petits personnages, les joueurs devront surmonter de grands dangers. Et si lutter contre les insectes géants surmonter toutes sortes d’obstacles ne semblait pas suffisant, une nouvelle mise à jour désormais disponible nous amène à mettre nos compétences sous l’eau à l’épreuve.

C’est la proposition qui accompagne la mise à jour L’étang Koi, qui a été présenté avec une bande-annonce de lancement spectaculaire. Ses créateurs le présentent comme une nouvelle zone dans l’arrière-cour et où de nouveaux animaux sauvages, des recettes d’artisanat et de grands mystères arrivent. Bien sûr, de nouveaux mécanismes jouables ont également été inclus pour profiter du gameplay sous-marin, permettant aux joueurs de plonger plus profondément dans l’aventure que jamais auparavant.

Grounded | Obsidienne

Les explorateurs devront mettre leurs compétences à l’épreuve en naviguant au fond de l’étang et en rencontrant non seulement des têtards, mais aussi des araignées d’eau et le puissant poisson koi. Toutes sortes de dangers qui encourageront les joueurs à créer de nouveaux objets pour leur résister. Et cela, bien sûr, obligera les joueurs à créer des objets avec lesquels ils pourront respirer sous l’eau.

Toutes ces nouveautés ne sont qu’une petite partie de la excellente mise à jour de Grounded, titre disponible sur PC, Xbox One et maintenant sur Xbox Series X et S.Le travail nous amènera à vivre une petite grande aventure car, après tout, nos personnages devront affronter des créatures qui, vraiment, ne sont pas si grandes, pour bien que pour eux ils soient comme de vrais géants.