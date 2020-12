Grand Theft Auto V, plus connu comme GTA 5, est sorti le 17 septembre 2013. Depuis cette date, des centaines de joueurs en ont profité chaque jour, mais ce n’est que jusqu’à présent qu’ils y ont fait une curieuse découverte. Oui, ont dû passer 7 ans pour un joueur de découvrir cela.

Et est-ce que la plupart des joueurs accordent peu ou pas d’attention aux PNJ dans le jeu et se consacrent uniquement à raconter l’histoire principale, à courir, à faire exploser des choses ou à échapper à la police après avoir commis un crime. Cependant, l’utilisateur de Twitter @flackoyee a décidé de monter sur le trottoir et de discuter avec un groupe de PNJ. La surprise est venue quand l’un d’eux a eu la voix de Tyler, The Creator, ou plus précisément, avec la voix de Tyler Gregory Okonma, connu artistiquement comme “Tyler le créateur“, rappeur américain, producteur de disques, acteur, réalisateur et designer de vidéoclips.

Le personnage ne ressemble en rien à Tyler, The Creator, mais si vous pouvez le faire parler, la voix distinctive du rappeur sortira. Il est à noter qu’en 2013, Tyler lui-même, via Twitter, a commenté que c’était la voix d’un personnage du jeu. Cela dit, personne n’a découvert ce PNJ jusqu’à 7 ans plus tard.