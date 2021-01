Jusqu’à présent, Grand Theft Auto 6 n’a pas été confirmé ou refusé par Rockstar Games Et pourtant, nous avons passé des mois à parler de son éventuel développement en commentant des détails provenant de sources non officielles. Parmi les rumeurs les plus récentes est que le le personnage principal du nouveau jeu pourrait être une femme ou qu’il pourrait être localisé pour la première fois au Canada.

La nouvelle la plus cool de GTA 6 a à voir avec le fait que Take Two (le distributeur de la saga GTA) vient d’enregistrer un nouveau brevet en octobre 2020. Selon les rapports révélés, ce nouveau brevet aiderait à améliorer la manière dont l’intelligence artificielle du jeu contrôle l’interaction des personnages avec l’environnement, faisant ainsi le comportement du PNJ beaucoup plus authentique et similaire à la réalité.

GTA V | Jeux de rock star

Selon ce qui est expliqué dans les documents dudit brevet, dans l’IA (intelligence artificielle) que nous avons déjà vu dans toutes sortes de livraisons, Les PNJ effectuent toujours les mêmes actions et ne savent pas comment faire face à certains obstacles. Cependant, avec ce nouveau système, les personnages se déplaceront de manière plus crédible et pourront même réagir en fonction des circonstances.

Bien que ce brevet ne fasse référence à aucun jeu vidéo ou développeur en particulier, l’un des indices qui indiquent qu’il pourrait s’agir du nouveau jeu de la saga GTA se trouve à travers le générique. C’est là que vous pouvez clairement lire que le brevet a été conçu par deux membres de la société; David Hynd et Simon Parr, le directeur technique et Programmeur IA Rockstar North.