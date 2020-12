Rares étaient ceux qui attendaient avec impatience l’arrivée d’une nouvelle région dans GTA Online. La mise à jour Heist to Cayo Perico propose une île des Caraïbes qui promet de cacher le hit le plus complexe et le plus varié à ce jour, avec la possibilité de le jouer seul et aussi avec une rejouabilité très puissante. Nous l’avons vu aux côtés de Rockstar, et voici ce que nous avons appris.

On dirait hier, mais c’est vraiment arrivé sept années depuis le lancement de GTA Online. Ce qui nous a d’abord été présenté comme l’aspect multijoueur de GTA V était le découplage de ce jeu jusqu’à ce qu’il acquière sa propre entité. En fait, il a été confirmé que l’aventure en ligne de Rockstar aura une version solo pour PlayStation 5, ce qui est une étape définitive dans sa dissociation de tout autre produit. C’est déjà une expérience complètement indépendante, et en tant que telle, elle se comportera à l’avenir, en ajoutant son propre contenu.

C’est pourquoi Rockstar a travaillé si dur sur ce projet, à travers mises à jour abondantes Ils ont ajouté du nouveau contenu à l’expérience en ligne, avec des succès coopératifs comme Final Judgment ou Diamond Casino. Comme certains de ses principaux développeurs me le disent, comme Tarek Hamad (directeur de la production du design) ou Scott Butchard (directeur du design: Monde et contenu), le développement initial de GTA Online était très différent et plus petit. Cependant, il se rend compte qu’avec le passage du temps et l’introduction de coups “C’est devenu une expérience similaire, en termes de qualité, à celle d’un jeu vidéo solo”.

Dans ce processus d’expansion, Golpe a Cayo Perico a pour objectif de frapper précisément un coup sur la table et de dissiper tous les doutes qui existent sur le soutien de Rockstar à ce projet. C’est la plus grande mise à jour de GTA Online, avec une mission d’infiltration complexe qui se déroule sur une île des Caraïbes. La question est: le contenu est-il aussi important que promis? Les joueurs devront décider de cela, mais pour le moment, il fait quelque chose de très important: écouter la communauté, et c’est que vous pouvez non seulement jouer en compagnie, mais aussi individuellement.

Le plus gros braquage de GTA Online

Cayo Perico brouille la barrière entre l’expérience solo et l’expérience multijoueurDe Rockstar, ils définissent ce contenu comme “une évolution complète”. Il s’agit d’un contenu qui peut être joué en coopération à quatre joueurs (jusqu’à huit dans les missions de configuration), mais aussi en solo (une première pour GTA Online). C’est un mouvement important, car, d’une certaine manière, Brouille la barrière entre l’expérience solo et l’expérience multijoueur. Mais le plus intéressant est que ce hit est promis qu’il est non seulement complexe, mais aussi rejouable. Une fois que vous l’avez passé, vous pouvez revenir en arrière et trouver une expérience renouvelée.

Comment ça marche? Cayo Perico suppose un territoire distinct de GTA Online Accessible via une série de missions préliminaires à accomplir à Los Santos. En ce sens, l’un de nos premiers arrêts est The Music Locker, un club de danse underground qui nous aide à en apprendre davantage sur l’intrigue trouble derrière ce contenu. Pour résumer, le baron de la drogue Martin Madrazo a entamé un différend avec le trafiquant de drogue Le blond pour les nouvelles conditions de votre marchandise. Et bien sûr, comme vous pouvez l’imaginer, nous serons ceux qui infiltreront l’île privée de ce dernier pour trouver des informations privilégiées avec lesquelles, d’une manière ou d’une autre, le fera reprendre conscience. Vous savez, c’est GTA, donc les affaires de la mafia sont à l’ordre du jour.

Le Music Locker est la nouvelle discothèque, et vous pouvez danser en couple.

Ce que j’ai le plus aimé dans l’approche, c’est qu’elle s’intègre parfaitement à l’approche GTA, car elle comporte du crime, du drame, mais aussi de la comédie. L’île d’El Rubio organise régulièrement des soirées privées, nous ferons donc semblant d’être le Tour Manager d’un groupe de DJs à accéder. Et pas seulement ça. Notre base d’opérations est un vieux sous-marin soviétique appelé Kosatka (nous devrons l’acheter), qui est géré par un opérateur russe très particulier. En d’autres termes, le salon Grand Theft Auto revient avec beaucoup de contenu narratif.

Les développeurs n’ont pas pu nous dire combien d’heures de contenu sont incluses dans Hitting Cayo Perico, et c’est vraiment difficile à évaluer. Il s’agit de un coup avec plus de liberté et de complexité que d’habitude. Pour commencer, à l’intérieur du sous-marin, nous pouvons concevoir notre stratégie dans le panneau de contrôle. Par exemple, vous pouvez effectuer des missions préliminaires optionnelles pour accéder à une plus grande quantité de contenu, comme des armes, des véhicules ou des possibilités d’accès à l’île et à ses différents emplacements. Il y a beaucoup de variété quand il s’agit d’attaquer Cayo Perico, donc les créateurs s’assurent qu’un jeu n’est pas le même que le précédent.

Il existe plusieurs façons de faire face aux dangers de l’île.

Mais la meilleure chose est l’île fonctionne comme un petit monde ouvert, avec ses propres règles, ainsi que les habitants et les véhicules. Ne vous attendez pas à de grandes dimensions, mais suffisamment grandes pour trouver un système de surveillance avec des patrouilles et des caméras de sécurité. C’est une fortification puissante, donc une attaque directe n’est peut-être pas la meilleure solution (même si c’est possible, nous dit-on). L’option la plus orthodoxe est d’étudier la situation et de faire des choses comme éliminer les trafiquants qui approvisionnent l’île en ressources, ou abattre directement les hélicoptères de patrouille avant qu’ils ne nous poursuivent.

En gros, on peut aller plus Rambo ou James Bond 007. Le contenu est conçu pour que vous puissiez jouer de différentes manières, puisque il existe de nombreux contenus dynamiques: des hacks pour accéder aux caméras de sécurité, des codes pour accéder à certains accès … et même la possibilité d’avoir des caches d’armes, des drones et un soutien militaire dans le cas où nous serions des vétérans de GTA Online. En outre, il existe plusieurs voies d’évacuation, dans le but de garantir que chaque jeu offre une expérience unique et irremplaçable.

Pour reprendre les mots des responsables, Golpe a Cayo Perico est «une nouvelle aventure qui représente une évolution dans la jouabilité des coups», avec des options élargies en termes de planification, de préparation et d’exécution. Pour donner un autre exemple, l’accès à l’île peut se faire de plusieurs manièresSoit en utilisant la piste d’atterrissage, un point d’atterrissage ou même un tunnel de drainage. Une fois sur place, les joueurs pourront prendre des photos et utiliser les caméras de sécurité pour planifier leur propre stratégie d’accès au complexe, afin d’obtenir la documentation nécessaire pour mener à bien la mission.

On s’infiltre en tant que Tour Manager, ils ne savent pas ce qui les attend!

Ils commentent de Rockstar que plus la reconnaissance de la région est grande, plus les possibilités et les récompenses sont grandes. Il y a même la possibilité de débloquez des missions préparatoires qui permettent d’accéder à de nouvelles zones de l’îleSoit en utilisant des charges explosives, en parachutant dans une certaine zone, ou en utilisant un hacker d’empreintes digitales. Le but est, encore une fois, de donner envie aux utilisateurs de rejouer pour découvrir tout ce qu’ils avaient manqué. De plus, plus ils jouent et plus ils se préparent à des missions, meilleur sera l’issue du coup d’État.

Par conséquent, frapper Cayo Perico pourrait être considéré comme un succès de bac à sable, qui comprend une puissante variété d’expériences, avec un contenu qui change en fonction de nos actions. Si nous effectuons une grande préparation, les ennemis auront moins de troupes, d’armures et d’armes. De plus, en fonction de nos performances, nous pouvons obtenir plus d’argent, de médicaments et d’œuvres d’art dans toute l’île. En outre, si vous y allez en compagnie, vous obtiendrez plus de récompenses que d’y aller seul, car certaines tâches nécessitent l’aide d’un partenaire.

Possibilités? Quelques-uns et très variés.

L’inconvénient de tout cela? Bien que vous puissiez passer beaucoup de temps sur l’île, il deviendra de plus en plus difficile de rester en vie. Cependant, il s’agit davantage d’une incitation pour des joueurs plus dévoués. Comme si cela ne suffisait pas aussi il y a des œufs de Pâques et une bonne poignée de secrets, d’après ce que les développeurs eux-mêmes nous ont dit. Allez, c’est pas mal: une mission très dynamique, rejouable et adaptative, puisqu’elle peut être jouée à la fois seul ou en groupe de quatre participants maximum.

Je pourrais vous dire beaucoup plus de choses, comme les options du sous-marin, avec lesquelles nous pouvons tirer des torpilles et même débloquer des missiles guidés ou un sonar. Il existe également des objets de collection sous la forme de tours radio, de nouveaux véhicules, d’armes et d’équipements. Mais disons que l’une des forces de Golpe a Cayo Perico est son intégration à la musique, qui acquiert un rôle pertinent. En raison du thème du contenu, qui a les soirées DJ comme protagonistes, nous avons reçu 240 nouvelles chansons appartenant à trois nouvelles stations.

Par voie maritime ou aérienne: il existe plusieurs façons d’accéder à l’île.

Tout le contenu est disponible gratuitement à partir du 15 décembreCertains d’entre eux peuvent être entendus dans Le casier à musique, qui est le nouveau point de rassemblement social qui a été introduit cette fois (rappelez-vous que cette idée de socialisation a été introduite dans la mise à jour After Hours). Là, vous pouvez danser avec de nouveaux mouvements et en couple, ce qui ne pouvait pas être fait auparavant. De plus, vous pouvez profiter de la présence de cinq DJ, chacun avec capture de mouvement. C’est-à-dire une œuvre très élaborée, comme d’habitude chez Rockstar, et qui dans ce cas particulier acquiert tout le sens, compte tenu du thème qui est défendu.

Que reste-t-il maintenant? Que vous l’essayez. Tous ces contenus sont disponibles gratuitement avec la possession de GTA Online, et depuis ce même 15 décembre, date à laquelle il a été mis à la disposition des utilisateurs. L’arrivée d’une nouvelle région était très attendue et nous aimerions savoir ce que vous en pensez. Était-ce ce à quoi vous vous attendiez? Pensez-vous que cela donnera un nouvel élan au multijoueur en ligne de Rockstar? Il s’agit peut-être d’un ajout plus important que nous ne le pensons, et cela pourrait tracer la voie que l’entreprise suivra à l’avenir avec sa puissante licence. Nous allons le voir.

