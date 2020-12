Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Rockstar Games continue de travailler sur le renouvellement de Grand Theft Auto Online, le composant multijoueur de Grand Theft Auto V.C’est grâce à cela qu’aujourd’hui, il peut être annoncé que The Heist to Cayo Perico est maintenant disponible, la plus grande mise à jour que le composant en ligne a reçue.

Le Cayo Perico Heist est une nouvelle mise à jour de contenu pour Grand Theft Auto Online. Dans cette nouvelle mise à jour, les joueurs auront la possibilité de visiter un nouvel emplacement. Ce qui se passe, c’est que dans un emploi pour la famille Madrazo, les joueurs devront migrer vers l’île privée d’El Rubio, un puissant fournisseur de médicaments.

“Le coup d’État de Cayo Perico est notre façon de réunir tout le monde pour faire la fête et danser de la manière la plus sûre possible et en même temps donner aux joueurs l’opportunité d’affronter notre plus grand et meilleur coup à ce jour”, a-t-il déclaré. Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. “Ce fut une année difficile et stimulante et nous voulions faire quelque chose dans lequel tout le monde pourrait s’amuser. Nous sommes tellement excités que vous jouiez.”

En plus de proposer un nouvel emplacement et de nouvelles missions, The Heist at Cayo Perico propose une variété de nouvelles armes et véhicules. Parmi eux se trouve un énorme sous-marin qui vous servira de base d’opérations dans ce genre de missions.

Enfin, El Golpe a Cayo Perico a également de nouvelles stations de radio, ainsi que des mises à jour importantes des stations existantes. De cette façon, vous aurez l’opportunité de profiter de plus de 250 nouvelles chansons.

Et vous, avez-vous joué au nouveau tour de Grand Theft Auto Online? Qu’avez-vous pensé de tout ce que Rockstar Games a préparé? Dites le nous dans les commentaires.

Grand Theft Auto V est disponible sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Nous vous rappelons que vous pouvez y jouer sur PlayStation 5 et Xbox Series X grâce à la rétrocompatibilité des deux consoles. Voulez-vous en savoir plus sur ce jeu et sa composante en ligne? Si vous avez dit oui, cliquez ici pour trouver les informations.