Les rumeurs se sont réalisées: GTA Online recevra une nouvelle île dans sa prochaine extension. «Le cambriolage de Cayo Perico»Comme le DLC a été doublé, il emmènera les joueurs à Cayo Perico, une île pleine d’opportunités pour remplir leurs poches et interagir avec d’autres utilisateurs. Le contenu sera gratuit pour tous et Il peut être apprécié à partir du 15 décembre sur les plates-formes PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X / S et PC.

Comme son nom l’indique, c’est un coup d’État qui aura lieu sur l’île de Cayo Perico. Rockstar Games note que c’est le plus grand contenu que GTA Online a reçu depuis son lancement en 2013, et ils ont raison. C’est la première fois que la variante multijoueur de GTA V ajoute un territoire de cette taille. Bien que de nouveaux domaines aient fait leurs débuts dans le passé, aucun n’atteint l’ampleur de Cayo Perico.

Libéré un espion condamné du pénitencier de Bolingbroke. Vous avez sauvé le monde d’un milliardaire égoïste de la technologie. Et vous avez battu toutes les chances d’épuiser l’argent d’un casino. Cette fois, vous ferez face à une île entière.

Comme expliqué, Cayo Perico fait partie du trafiquant de drogue le plus célèbre au monde de GTA Online. Être un si grand territoire, les joueurs pourront choisir comment initier le coup sur l’île. Faites-vous partie de ceux qui préfèrent tirer pour neutraliser tous les ennemis? Vous avez la liberté de le faire. Cependant, si votre truc est d’être plus prudent, vous aurez la possibilité d’échapper aux forces de sécurité dudit trafiquant de drogue.

Le coup d’État peut être joué en compagnie d’autres joueurs ou seul. Ils ajouteront de nouvelles armes, véhicules et stations de radio

Comme pour les braquages ​​précédents de GTA Online, vous pourrez choisir les membres de l’équipe pour terminer la mission. Cependant, l’une des principales nouveautés de “The Cayo Perico Heist” est que vous pouvez faire le hit complètement seul. Bien sûr, cela représente un défi plus important en raison du grand nombre d’obstacles rencontrés sur l’île. Cela vaudra-t-il le risque? On peut prévoir qu’au-delà de l’argent, le coup porté à Cayo Perico vous permettra d’obtenir des œuvres d’art de grande valeur, de l’or et de la drogue.

Rockstar souligne que le braquage de Cayo Perico est la plus grande aventure de l’histoire de GTA Online. C’est aussi une nouvelle approche de la conception des niveaux de braquage, qui à ce jour est restée la mission la plus complexe et la plus intéressante du jeu. Enfin, “The Cayo Perico Heist” apporte avec lui nouvelles armes, véhicules —Des sous-marins, par exemple — et des espaces sociaux pour interagir avec d’autres joueurs. Attention, la musique n’est pas loin derrière, car ils ajouteront nouvelles stations de radio avec plus de 100 chansons et des DJ internationaux feront leurs débuts.