Le succès de Grand Theft Auto V Il n’est pas seulement donné par son histoire principale. À ce jour, la plupart des joueurs apprécient la proposition en ligne qui porte le nom de GTA Online. Ce mode de jeu est vraiment intéressant puisque de nombreux joueurs peuvent donner vie à un personnage capable d’interagir avec les avatars de joueurs du monde entier. Justement pour eux, il y a encore beaucoup plus de contenu à venir.

Rockstar est fier de présenter la nouvelle extension de GTA Online, Coup à Cayo Perico. Mais non, ce n’est pas seulement une extension prête à mettre un peu de contenu pour éclairer le monde, mais cela apporte toutes sortes de nouvelles en termes de missions d’histoire, un nouvel endroit, plus de musique à apprécier. , véhicules et bien plus encore.

Bien sûr, il y a une autre surprise pour Joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5. En effet, il ne sera pas nécessaire d’avoir un abonnement PS Plus pour jouer. Bien sûr, il s’agit d’une offre temporaire qui ne sera disponible que jusqu’au 30 décembre, date à laquelle les joueurs devront se réabonner au service afin de profiter de l’expérience.

Dans cette nouvelle extension, nous devrons infiltrer l’île privée d’El Rubio, un trafiquant de drogue impitoyable avec de grands projets et qui apporte avec lui une grande force de sécurité qui peut rendre assez difficile pour les joueurs de voler cette zone. Bien sûr, un coup dur que l’on peut réaliser à la fois seul et en coopération avec jusqu’à trois joueurs.