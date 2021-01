De LunaCheats, le site Web où les joueurs ont obtenu les astuces, ils confirment qu’ils vont attribuer les bénéfices à une ONG.

GTA Online est le pilier sur lequel GTA V est basé depuis plus de 7 ans. Probablement la raison pour laquelle GTA 6 n’a pas encore été commercialisé. Le côté multijoueur du jeu Rock star a donné aux joueurs de très bons moments, créant des clans et des communautés qui investissent des heures de plaisir et qui ont trouvé une vraie mine dans le jeu de rôle. Mais, dans ces situations, faites également une apparition triche, qui semblent avoir mis un frein, enfin, définitivement.

Take-Two a négocié pour mettre fin à la triche dans GTA Online pour de bonAprès une longue période de lutte au cours de laquelle Rockstar a tenté de mettre tous les obstacles possibles, soit en interdisant les comptes, soit même en réinitialisant les caractéristiques des personnages des joueurs qui ont triché, il a dû méditer Take-Two Interactive, société mère, pour couper le problème. Comme on le voit dans Eurogamer, la firme a intercédé auprès LunaCheats, l’épicentre principal où les joueurs ont trouvé le astuces pour GTA Online, pour que ce site Web ferme définitivement son site Web. Au fait, ils se sont excusés auprès de la communauté des joueurs.

De LunaCheats, ils ont publié une déclaration officielle confirmant que “Nous cesserons immédiatement toute maintenance, développement et distribution de nos services de piégeage”. En outre, ils se sont excusés “pour tout problème que notre logiciel aurait pu causer à la communauté GTA Online”. Enfin, dans un geste qui les honore, ils détaillent qu’ils vont faire don de tous les bénéfices à une ONG au choix de Take-Two Interactive.

Vous pouvez trouver ce message sur le site Web de LunaCheats lui-même, qui a été rendu inutile et n’affiche que ces mots. Une étape qui ressemble à la fin définitive de la triche dans GTA Online. Une modalité qui a lancé il y a quelques semaines à peine une nouvelle région: Cayo Perico.

