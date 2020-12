Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien qu’il ait fait ses débuts en 2013, Grand Theft Auto V est toujours en vie grâce à son multijoueur GTA Online, qui reçoit constamment des mises à jour qui non seulement apportent des ajustements au titre, mais apportent également un nouveau contenu au titre. Aujourd’hui, Rockstar a révélé qu’une nouvelle mise à jour est à venir, l’ouverture d’une nouvelle discothèque.

Si vous jouez à GTA Online, vous avez probablement déjà remarqué que des travaux de construction sont en cours au casino Diamond depuis un certain temps. Jusqu’à présent, on ne savait pas officiellement pourquoi cela était dû, mais aujourd’hui, le développeur de Rockstar a annoncé la construction d’un nouveau club appelé The Music Locker, qui ouvrira bientôt à l’est de la ville de Los Santos.

Dans le cas où vous l’avez manqué: Les joueurs de GTA Online sur PlayStation 4 pourront gagner des GTA $ jusqu’à l’arrivée de la version améliorée de PlayStation 5.

The Music Locker promet de belles expériences musicales

Plusieurs DJ renommés joueront au Music Locker

Selon les informations, ce club sera en dessous de The Diamond, ce sera le plus cool de tout Los Santos et aura la présence d’importants DJ, comme le musicien américain Kenny Dixon Jr., mieux connu dans la scène artistique sous le nom de Moodymann, qui jouera sur place la semaine d’ouverture. Keinemusik et Palms Trax se produiront également plus tard ce mois-ci, donc The Music Locker proposera de la musique pour différents goûts.

Tous les joueurs pourront visiter ce nouveau club, mais ceux qui ont un penthouse au Diamond bénéficieront d’un service exclusif dans la section VIP du lieu, où l’élite de Los Santos se retrouvera. Les participants pourront prendre un verre et, bien sûr, une nuit de danse, car grâce à un système de son impeccable et de superbes effets visuels, l’expérience sera inoubliable. On ne sait pas encore quand aura lieu l’ouverture de The Music Locker.

De plus, Rockstar prévoyait que d’autres nouvelles liées à la vie musicale de Los Santos arriveraient, telles que de nouveaux DJ, de nouvelles stations et plus de chansons pour les stations existantes.

Plusieurs musiciens seront en charge de mettre le rythme dans The Music Locker

Présentation de The Music Locker – le tout nouveau club de danse underground de Los Santos, bientôt ouvert au public. Avec un résident d’ouverture, @ moodymann313 avec des performances de @keinemusik et de Palms Trax à venir.

https://t.co/fxJEXtsZb2 pic.twitter.com/AbHzZx3b8v – Rockstar Games (@RockstarGames) 5 décembre 2020

Que pensez-vous de cette mise à jour? Allez-vous visiter le nouveau club de divertissement de Los Santos? Dites le nous dans les commentaires.

Si vous recherchez du nouveau contenu dans GTA Online, alors vous serez très heureux dans quelques jours, car une nouvelle mise à jour comportera de nombreux ajouts au titre et sera le plus gros composant en ligne.

Grand Theft Auto V est disponible sur PlayStation 3, Xbox 360, PlayStation 4, Xbox One et PC. La version PlayStation 5 et Xbox Series X | S est déjà confirmée. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez son dossier.

