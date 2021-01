La dévotion des fans de Rockstar à GTA San Andreas est toujours en vigueur à ce jour, même au début de 2021. Le jeu vétéran Rockstar sorti à l’origine pour PS2, Xbox et PC est devenu l’un des titres les plus influents de l’histoire qui reste même imbattable aujourd’hui en termes de possibilités jouables pour le joueur.

Depuis son lancement, nous avons vu comment la communauté a travaillé pour améliorer l’expérience et même l’étendre, en ajoutant un mode multijoueur en ligne. Certains utilisateurs aiment XXII sont allés un peu plus loin, faisant du rêve des fans de jeux vidéo presque une réalité: apporter Playstation 5 Le jeu vidéo de Rockstar dans son édition définitive, avec un de plus amélioration notable de la section visuelle.

Dépassant un demi-million de vues, la bande-annonce XXII ne représente ni plus ni moins à quoi ressemblerait le bac à sable Rockstar sur PlayStation 5. Dans la bande-annonce, nous pouvons voir des scènes aléatoires du jeu vidéo, délibérément choisies pour créer ce qui pourrait bien être une vidéo commerciale comme publicité pour cette édition définitive. Il est évident que le L’amélioration visuelle peut être vue dans des sections telles que l’éclairage, les textures entre autres éléments.

Malheureusement, tout semble indiquer que Rockstar n’a pas l’intention de faire un remake de GTA San Andreas pour PlayStation 5. Le studio, selon les dernières rumeurs, serait pleinement impliqué dans le développement de GTA VI. Ce nouveau jeu de la saga, et dont on ne sait rien au niveau officiel, nous laisserait la plus grande carte à ce jour, avec une multitude d’options pour les joueurs et intégrant un mode en ligne comme jamais auparavant. Pour l’instant et comme il est devenu habituel dans tout nouveau projet de Rock star, nous devrons attendre les nouvelles officielles.