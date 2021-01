GTA San Andreas C’est un classique dans le monde des jeux vidéo. Le volet vétéran de Rockstar Games a laissé les joueurs de PlayStation 2, Xbox et PC. Plus de 15 ans après son lancement, son monde ouvert spectaculaire, son grand récit et ses possibilités infinies continuent d’étonner des milliers de joueurs à travers le monde.

L’affection des fans pour ce grand travail est sans précédent et a été démontrée à de nombreuses reprises. GTA San Andreas a fini par devenir l’un des jeux vidéo les plus influents de l’histoire, et même en termes de gameplay, il n’a toujours pas de concurrence à ce jour.

Depuis son lancement, nous avons vu comment la communauté a amélioré l’expérience de jeu avec les mods qui incluent de nouvelles textures, des reflets dynamiques, des ombres et toutes sortes d’effets qui font de ce classique un titre plus adapté à la nouvelle génération de consoles. Et maintenant, un artiste 3D populaire connu sous le nom d’Ossein Diba a décidé de lui donner un look photoréaliste à la célèbre femme qui apparaît sur la couverture de San Andreas.

A chaque nouvelle livraison, Les couvertures Grand Theft Auto suivent le même schéma. Cela lui a permis d’être quelque chose de complètement identifiable pour la saga, puisque les personnages les plus divers apparaissent dessinés avec des lignes épaisses et des couleurs bien définies. Ossein Diba a profité de ces caractéristiques et a pris la femme de la couverture de GTA San Andreas pour la transformer en modèle 3D. Le résultat? Voilà à quoi cela ressemblerait dans la vraie vie.