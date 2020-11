Le célèbre groupe nous surprend avec une vidéo du jeu Rockstar, et avec la participation de Beck.

S’il y a un groupe qui parvient toujours à surprendre ses fans avec chaque nouvelle chanson, c’est Gorillaz. Et cette fois, le mythique groupe virtuel de Damon Albarn et Jamie Hewlett sort avec un clip vidéo tiré directement des rues de Los Angeles … ou de Les saints plutôt, puisque les membres du groupe se sont “faufilés” dans le monde de Grand Theft Auto V.

Le clip vidéo, comme la chanson, a la collaboration de BeckLe clip vidéo de la chanson ‘La vallée des païens‘by Gorillaz a fait ses débuts cette semaine avec une prémisse des plus curieuses: on y voit les “composants” du groupe conduire autour de Los Santos à toute vitesse, et immuable tout en étant poursuivi par les autorités. Tout en 2-D sur le téléphone à l’arrière de la voiture avec rien de plus et rien de moins que Beck, le célèbre artiste californien qui a collaboré sur cette question.

Un travail des plus curieux, et avec ce timbre si marqué du groupe virtuel, qui nous vient le jour même où l’on connaît les 135 millions de jeux vendus par GTA V. Nous vous rappelons que le jeu open world de Rockstar sera disponible sur la nouvelle génération de consoles, qui débarquera dans quelques jours, et que dans 3DJuegos, nous avons déjà un examen complet des deux machines.

D’une part, voici notre examen de la Xbox Series X et S. Et de l’autre, voici notre examen de la PlayStation 5 pour votre référence. De même, si vous êtes l’une des rares personnes à ne pas avoir encore essayé ce jeu, vous avez ici l’analyse de GTA V.

