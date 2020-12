Le meilleur moment de l’année est venu. Après une année 2020 vraiment chaotique, c’est peut-être le bon moment pour ralentir et s’amuser en famille. Bien sûr, en ces temps de confinement, le divertissement à domicile est l’une de nos rares options et les jeux vidéo sont souvent choisis. Nous sommes sûrs que vous ferez partie d’un type d’échange et si par hasard, vous voulez faire plaisir à un fan NintendoVoici quelques suggestions qui vous feront sans aucun doute sourire.

Nintendo Switch version 1.1

Bien qu’elle soit proche de sa quatrième année sur le marché, la Nintendo Switch continue d’être l’un des cadeaux les plus attendus pour cette saison des fêtes grâce à son catalogue de jeux spectaculaire. Nous vous recommandons de le chercher dans sa boîte rouge, ce qui indique qu’il s’agit de la version 1.1 qui comprend une meilleure batterie que le modèle d’origine.

Nintendo Switch Lite

Idéal pour l’emporter partout et même lui donner une utilisation assez rude. La Nintendo Switch Lite est un cadeau parfait pour ceux qui cherchent à vivre une expérience de jeu totalement portable et en même temps à ne pas dépenser autant. La meilleure chose à faire est que vous aurez le choix entre quatre couleurs différentes et même là, une belle édition spéciale de Pokémon Word & Shield.

Pack de démarrage Lego Super Mario

Sans aucun doute, l’une des collaborations les plus belles et les plus intéressantes de Nintendo. Depuis son annonce, il nous a été clairement indiqué que Lego Super Mario serait une série de jouets très différente et, en effet, c’est quelque chose de très spécial. En plus de son Starter Pack, vous avez le choix entre une grande variété d’extensions.

Mario Kart Live: Circuit à domicile

Probablement le cadeau promis pour ce Noël. Les enfants et les moins jeunes seront plus que ravis de recevoir l’un des jouets les plus incroyables que nous ayons vus depuis longtemps. Mario Kart Live: Home Circuit mêle la magie d’un jeu vidéo à l’excitation d’une voiture télécommandée. La magie de Noël.

Hyrule Warriors: Age of Calamity

Nous savons que nous ne savons toujours pas la date à laquelle la suite de Breath of the Wild arrivera, cependant, nous avons déjà un jeu sur le marché qui contribuera sans aucun doute à rendre l’attente un peu plus supportable. Hyrule Warriors: Age of Calamity n’est pas un Zelda en tant que tel, mais il nous raconte ce qui s’est passé 100 ans avant que Link ne se réveille pour vivre sa dernière aventure.

Xenoblade Chronicles: édition définitive

Sans craindre de se tromper, nous pouvons dire que Xenoblade Chronicles est l’un des RPG les plus remarquables de tous les temps et qu’en 2020, nous recevons une version améliorée sur le commutateur de cette Wii classique. Si vous voulez faire plaisir à un fan du rôle japonais, c’est probablement votre meilleure option.

Animal Crossing: Nouveaux horizons

Le grand phénomène de ce 2020 chaotique. Alors que la pandémie commençait fortement il y a quelques mois, Animal Crossing: New Horizons se lançait sur le marché pour devenir le refuge de beaucoup. Sa légèreté et son charme sans pareil en font un cadeau idéal pour ce Noël.

Tokyo Mirage Session #FE Encore

Dans le cadre de tous ces jeux que nous avons vus sur Wii U et qui débarquent maintenant sur Switch, nous avons Tokyo Mirage Sessions #FE Encore, le RPG d’Atlus exclusif aux consoles Nintendo qui aimera sans aucun doute tous les fans de séries comme Persona et Shin Megami Tensei.

Super Mario 3D All Stars

Malgré tout ce qui s’est passé cette année, Nintendo a célébré le 35e anniversaire de sa célèbre mascotte avec différents produits. Sans aucun doute, le plus intéressant était Super Mario 3D All Stars, une compilation de trois classiques de la franchise qui les ramène d’une manière formidable. Super Mario 64, Super Mario Sunshine et Super Mario Galaxy ainsi que leurs bandes sonores, est ce qui vous attend dans cette collection.

Paper Mario: Le roi de l’origami

Une des séries les plus spéciales de Nintendo. 2020 a marqué le retour de Mario dans le monde du papier et heureusement pour nous tous, Paper Mario: The Origami King n’a aucunement déçu, étant une aventure extrêmement magique pleine de grands moments.