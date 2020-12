Le meilleur moment de l’année est venu. Après une 2020 vraiment chaotique, c’est peut-être le bon moment pour ralentir et s’amuser avec notre famille. Bien sûr, en ces temps de confinement, le divertissement à domicile est l’une de nos rares options et les jeux vidéo sont souvent choisis. Nous sommes sûrs que vous ferez partie d’un type d’échange et si par hasard, vous voulez faire plaisir à un fan XboxVoici quelques suggestions qui vous feront sans aucun doute sourire.

Xbox série x

La console la plus puissante aujourd’hui. Microsoft a lancé un véritable monstre capable de faire tourner des jeux en 4K et 60 images par seconde comme si de rien n’était. Sans aucun doute, l’un des meilleurs cadeaux que vous puissiez offrir à quelqu’un ce Noël.

Xbox Series S

Votre budget n’est peut-être pas si important, mais vous souhaitez quand même faire le saut vers la nouvelle génération de consoles. Si tel est le cas, nous vous recommandons d’envisager la Xbox Series S, le frère cadet de la Series X qui est beaucoup plus capable que certains ne l’imaginent.

Ensemble Xbox One X

Malgré ce que le marketing peut nous dire, la réalité est que les consoles de la génération passée ont encore beaucoup à se donner, en particulier la puissante Xbox One X, une console qui restera sans aucun doute d’actualité pendant longtemps. temps encore.

Ensemble Xbox One S

La Xbox One S toujours fiable.Si votre budget n’est pas tout à fait important et que vous cherchez à rendre un fan de Xbox très heureux, cette console peut être une excellente option, car elle est généralement vendue dans différents packages comprenant des jeux et même des abonnements à des choses comme Game Pass.

Kit Play & Charge

Oui, nous savons que l’un des gros inconvénients des contrôleurs Xbox est qu’ils ont toujours besoin de batteries ordinaires pour fonctionner. La bonne nouvelle ici est qu’il existe une solution pour cela, car il existe le kit Play & Charge qui vous permet simplement de charger vos commandes autant de fois que vous le souhaitez. Un de ces cadeaux appréciés.

Contrôle Elite Series 2

Pour beaucoup, le meilleur contrôle jamais réalisé dans l’histoire. Le prix peut être un peu intimidant, mais croyez-nous quand nous vous disons que la série Elite de contrôleurs Xbox est un luxe qui en vaut la peine. Tout fan de la marque sera plus que ravi de recevoir ce super cadeau authentique.

Control Series X | S Shock Blue

C’est toujours une bonne idée d’avoir un contrôle supplémentaire sur ce qui est proposé. Maintenant, avec la sortie des nouvelles consoles, la Xbox a révisé ses commandes, les rendant encore meilleures. Quel meilleur cadeau que le précieux Shock Blue pour montrer du style.

Siège social Microsoft Xbox

L’audio est une partie extrêmement importante de notre expérience de jeu, mais investir dans un système peut souvent être un peu délicat. Par conséquent, de bons écouteurs sont généralement une excellente option. Nous recommandons le casque Microsoft Xbox, un article officiel à un excellent prix.

Carte Game Pass

Le grand attrait de la Xbox est son fabuleux service Game Pass, qui, pour une somme modique par mois, vous donne accès à un très large catalogue de jeux. Par conséquent, si vous voulez faire plaisir à un fan de Xbox, nous sommes convaincus que l’adhésion à ce service est une excellente idée.

Carte cadeau Xbox

Nous savons que plaire à un joueur peut être compliqué, surtout si vous n’en savez pas trop sur le sujet. Si vous vous trouvez dans cette situation mais que vous voulez toujours faire plaisir à ce fan de Xbox, la meilleure option pourrait être de lui donner une carte de crédit afin qu’il puisse acheter ce qu’il aime le plus dans le magasin numérique.