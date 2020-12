Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le froid commence à se faire sentir dans l’hémisphère nord du monde. C’est le meilleur signe que Noël approche. Après une année difficile et sans précédent, nous avons enfin atteint un moment où nous pouvons nous permettre de chouchouter nos proches avec un détail spécial. Et pourquoi pas? C’est aussi un excellent moment pour bien se faire plaisir.

Le seul problème à cette époque est que trouver le cadeau parfait peut être une tâche ardue. Il y a des tonnes d’options à choisir! Comment savez-vous ce qu’est un bon cadeau et ce qui ne l’est pas? A cela, il faut ajouter que les boutiques en ligne proposent beaucoup de produits et qu’il peut être difficile de trouver quelque chose si on ne sait pas exactement ce que l’on recherche.

Heureusement, lors de votre parcours d’achat sur Internet, vous n’êtes pas seul. Dans l’équipe LEVEL UP, nous avons travaillé comme si nous étions les elfes du Père Noël pour trouver ces cadeaux que tous les joueurs ou geek vont adorer. Nous essayons de couvrir toutes les bases, des jeux aux objets de collection. Bien entendu, nous avons également pris en compte les principales marques du marché pour ne laisser personne de côté.

Avant de commencer, nous voulons clarifier quelque chose: dans le monde du commerce sur Internet, les prix fluctuent souvent. C’est-à-dire que vous envisagez peut-être de profiter d’une offre et que vous préférez la laisser pour plus tard, mais lorsque vous revenez le lendemain, le prix de votre produit a augmenté ou diminué. C’est pourquoi vous devez garder à l’esprit que tous les prix que nous mettons dans notre guide correspondent aux prix au moment de la publication et qu’ils peuvent changer à tout moment. En cas d’avertissement, il n’y a pas de tromperie.

Ce n’est un secret pour personne que Xbox est l’une des marques les plus appréciées de la communauté mexicaine. C’est quelque chose qu’ils ont durement gagné car avec un bon support, des prix attractifs et des services intéressants, ils ont réussi à mettre en place un package qui s’adapte très bien aux besoins des joueurs de notre région.

Pour cette raison, il est très probable que dans votre vie vous ayez un fanatique de la Xbox. Si vous voulez vraiment le chouchouter, sachez que le cadeau parfait pour cette fin d’année est une Xbox Series X ou une Xbox Series S.Les consoles de nouvelle génération de Microsoft ont une puissance incroyable et sont la porte d’entrée vers des expériences avec lesquelles Xbox va nous gâter dans les années à venir en tant que Halo Infinite, le nouveau Fable ou Perfect Dark.

Bien sûr, l’achat d’une nouvelle console peut être coûteux ou compliqué car elle se vend très rapidement. Pour cette raison, nous pensons qu’une autre bonne option peut être trouvée en offrant un jeu vidéo. Ces derniers mois, des titres très recherchés ont fait leurs débuts, qui fonctionnent sur Xbox One et bénéficient d’une mise à niveau gratuite vers Xbox Series X | S. Nous en recommandons:

Vous ne savez peut-être pas quels jeux la personne à qui vous offrez aime. Ne t’en fais pas! Il existe des tonnes d’accessoires et de périphériques Xbox qui vous donneront une belle apparence. Il s’agit d’abonnements, de contrôles et plus encore.

Une autre marque qui a réussi à faire sa marque dans le monde du jeu est PlayStation. La division des jeux de Sony est issue d’une génération très réussie dans laquelle elle a surpris les habitants et les étrangers avec des jeux exclusifs avec des valeurs de production élevées et une grande qualité, il n’est donc pas surprenant qu’elle ait gagné la préférence de nombreux joueurs.

Comme dans le monde Xbox, le cadeau promis pour le fan de PlayStation est une console de nouvelle génération. Dans le cas de Sony, il s’agit de la PlayStation 5, une console qui est proposée en modèles avec ou sans lecteur de disque dur. La seule différence en plus est le prix.

Comme dans le cas de la Xbox, il peut être difficile d’obtenir une console de nouvelle génération pour plusieurs raisons. Pour cette raison, nous vous recommandons de penser également à la possibilité de donner un jeu. Cette génération, Sony Interactive Entertainment a livré certaines des expériences les plus incroyables de ces dernières années. En outre, PlayStation 4 propose des jeux tiers que vous ne pouvez pas vous permettre de manquer.

Enfin, nous avons l’option qui ne vous fera jamais mal paraître: les accessoires. Que vous décidiez d’acheter un contrôleur de remplacement ou de montrer un kit de réalité virtuelle, c’est une alternative qui fera le bonheur de tout propriétaire de PlayStation.

Nintendo est une marque qui nous fait toujours revivre la magie d’être des enfants. C’est pourquoi nous considérons que les contenus du géant japonais du jeu vidéo sont la garantie d’un moment magique à Noël.

Mais que pouvez-vous donner? Si vous prévoyez de faire une dépense importante, une Nintendo Switch est une bonne option. La console hybride a été vendue comme des petits pains et pour cause, car sa proposition hybride et ses excellentes exclusivités en font une console que presque tout le monde veut avoir.

Nous l’avons déjà dit et nous le répétons: Nintendo a de très bons jeux. Pour cette raison, nous vous recommandons certains jeux de Nintendo ou qui ont un peu de la magie que vous attendez de cette société.

Comme pour PlayStation et Xbox, dans la section Nintendo, nous allons recommander des accessoires. Il existe de nombreuses options qui peuvent être utilisées que personne n’aime. Découvrez-les ci-dessous:

Jusqu’à présent, vous n’avez pas trouvé quelque chose qui vous convainc? Ne vous inquiétez pas, nous avons une liste de cadeaux généraux qui pourraient attirer votre attention. Là, nous avons des options intéressantes comme des écouteurs, des téléviseurs prêts pour la prochaine génération de consoles et même des objets de collection.

On ne vous en dit pas plus, vérifiez les options que nous préparons pour vous ou votre joueur préféré

Y con esto terminamos, ¿qué te parecieron estos regalos? ¿Comprarás alguno para ti o un ser querido? ¡Cuéntanos en los comentarios!

