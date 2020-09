Un guide complet de l’événement League of Legends Worlds 2020, y compris les équipes qualifiées et leurs horaires de match.

Une autre année est passée et avec sa conclusion vient le dixième championnat du monde annuel de League of Legends. Les « Mondiaux », comme on l’appelle simplement, sont le point culminant des efforts de chaque équipe tout au long de l’année (en particulier les saisons d’été) dans le but de concourir pour le titre de la plus grande équipe de League of Legends. Compétition entre équipes du monde entier, Worlds est le summum de l’esport, attirant certains des plus hauts niveaux de talent et d’audience dans un événement eSport de premier plan.

Si vous n’avez pas suivi toutes les régions pour savoir lesquelles de vos équipes préférées se sont qualifiées pour les championnats du monde, ne vous inquiétez pas, nous sommes là pour vous! Vous trouverez ci-dessous une liste complète de toutes les équipes du monde entier qui participeront aux championnats du monde de League of Legends 2020. Si vous vouliez voir le Worlds 2020 Draw Show, vous pouvez le consulter ici.

Quelles équipes qualifiées?

Une liste complète des équipes qui se sont qualifiées pour le dixième championnat du monde annuel de League of Legends. Crédit à Riot Games.

Amérique du Nord (LCS):

Team SoloMid (phase de groupes)

FlyQuest (phase de groupes)

Team Liquid (Play-in Stage)

Europe (LEC):

G2 Esports (phase de groupes)

Fnatic (phase de groupes)

Voleur (phase de groupes)

MAD Lions (Play-in Stage)

Chine (LPL):

Top Esports (phase de groupes)

JD Gaming (phase de groupe)

Suning (phase de groupes)

LGD Gaming (Play-in Stage)

Corée du Sud (LCK):

DAMWON Gaming (phase de groupe)

DRX (phase de groupe)

Gen. G Esports (Phase de groupes)

Asie du Sud-Est (PCS):

Machi Esports (phase de groupes)

PSG Talon (Play-in Stage)

Régions génériques:

Il est important de noter que toutes les équipes Wildcard seront placées dans la phase de Play-In du Championnat du Monde 2020.

Brésil (CBLOL):

INTZ Esports

CIS (LCL):

Licornes d’amour

Japon (LJL):

Esports V3

Amérique latine (LLA):

Arc-en-ciel7

Océanie (OPL):

Esports hérités

Turquie (TCL):

Papara SuperMassive

Scène de jeu

Si vous n’êtes pas familier avec le terme, la phase de play-in est l’événement précurseur du tournoi principal. Considérez-le comme un tournoi qui oblige les équipes les moins classées à se disputer une dernière chance de se qualifier pour le tournoi principal (phases de groupes). Il récompense les équipes avec des graines plus élevées non seulement pour se reposer, mais pour obtenir des informations critiques au fur et à mesure que la «méta des mondes» se déroule devant elles, leur donnant une chance de construire leurs stratégies à l’avance.

Cela garantit également que non seulement toutes les équipes ont une chance équitable de se qualifier, mais également de créer un environnement hautement compétitif parmi les équipes les plus faibles afin de garantir que seuls les meilleurs seront en mesure de participer aux étapes ultérieures du tournoi.

Pour une ventilation des groupes Play-in, lisez: Mondiaux 2020 | Aperçus du groupe A et du groupe B.

Les play-ins seront divisés en deux groupes, la meilleure équipe de chacun passant automatiquement aux phases de groupes. Deux autres équipes ont une chance d’avancer en jouant à travers un gant.

Calendrier des play-ins

Vendredi 25 septembre (4 h HNE)

MAD Lions contre INTZ Esports

PSG Talon contre Rainbow7

Esports hérités contre INTZ Esports

LGD Gaming contre PSG Talon

Team Liquid contre MAD Lions

Samedi 26 septembre (4 h HNE)

Rainbow7 contre V3 Esports

INTZ Esports contre Papara SuperMassive

V3 Esports contre les licornes de l’amour

LGD Gaming contre Rainbow7

Licornes de l’amour contre PSG Talon

Papara SuperMassive contre MAD Lions

Équipe Liquid vs Legacy Esports

Dimanche 27 septembre (4 h HNE)

V3 Esports vs LGD Gaming

Rainbow7 contre les licornes de l’amour

PSG Talon contre V3 Esports

Licornes d’amour contre LGD Gaming

Lundi 28 septembre (4 h HNE)

Papara SuperMassive SuperMassive contre Team Liquid

MAD Lions contre Legacy Esports

INTZ Esports contre Team Liquid

Legacy Esports contre Papara SuperMassive

Cette infographie affiche la liste complète des équipes participant aux championnats du monde et où leurs voyages commencent dans le tournoi. Crédit à Riot Games.

Phase de groupes

Après la phase de play-in, le vrai tournoi commence. La phase Groupes testera les meilleurs de chaque région majeure avec la possibilité de faire progresser les Wildcards grâce à des play-ins. Les groupes sont uniques car ils opposent des équipes de régions distinctes sans se chevaucher. C’est une véritable division des talents, qui donne à chaque région l’occasion de se battre pour la gloire internationale.

Pour un aperçu du tirage au sort et de l’analyse des groupes, consultez notre article ici.

Les groupes sont composés des meilleurs talents du monde entier. Tous les groupes ajouteront chacun une autre équipe qui est passée de l’étape Play-in.

Les groupes du Mondial 2020 sont remplis de certains des meilleurs talents de l’histoire récente de League of Legends. Les équipes s’affronteront dans le meilleur d’une série à la ronde. Les deux meilleures équipes de chaque groupe se qualifieront pour les éliminatoires. Il est important de noter qu’à l’heure actuelle, toutes les informations ne sont pas claires, car les équipes Play-in ne se sont pas encore qualifiées pour la phase de groupes. Pour l’instant, leurs quatre spots seront étiquetés comme «À déterminer» pour mettre en valeur ce fait.

Horaire de la phase de groupe

Lundi 5 octobre (4 h HNE)

Machi Esports contre G2 Esports

JD Gaming contre Rogue

Top Esports contre DragonX

À déterminer vs à déterminer

Mardi 6 octobre (5 h HNE)

Suning Gaming contre Machi Esports

DragonX contre FlyQuest

Fnatic contre Gen.G

À déterminer vs à déterminer

Jeudi 8 octobre (5 h HNE)

Machi Esports contre Suning Gaming

G2 Esports contre Machi Esports

Suning Gaming contre G2 Esports

À déterminer vs à déterminer

Vendredi 9 octobre (5 h HNE)

Rogue vs JD Gaming

DAMWON Gaming contre Rogue

JD Gaming contre Damwon Gaming

À déterminer vs à déterminer

Samedi 10 octobre (4 h HNE)

Fnatic contre Team SoloMid

Team SoloMid contre Gen. G Esports

Gen.G Esports contre Fnatic

À déterminer vs à déterminer

Dimanche 11 octobre (5 h HNE)

Flyquest contre DragonX

Top Esports vs FlyQuest

DragonX contre Top Esports

À déterminer vs à déterminer

Éliminatoires

Quarts de finale:

15 au 18 octobre (6 h HNE)

Matchs à déterminer

Demi finales:

24-25 octobre (6 h HNE)

Matchs à déterminer

Finales:

31 octobre (6 h HNE)

Match à déterminer

