Le bac à sable Viking d’Ubisoft n’est pas à court de clair-obscur, mais ce guide vous facilite la tâche.

Par Mario Gómez / Mis à jour le 12 novembre 2020, 08:40 AM

Si il y a quelques jours, nous parlions de Watch Dogs Legion comme l’un des premiers bacs à sable nettement ouverts aux tendances nouvelle générationD’Ubisoft, nous avons maintenant un autre jeu avec une longue histoire … mais cela nous laisse un sentiment doux-amer dans la section technique: c’est Assassin’s Creed Valhalla. Nous avons beaucoup aimé le jeu en général, comme vous pouvez le lire dans l’analyse de notre camarade Carlos Callego; mais dans cet article, nous allons parler spécifiquement de la Version PC, à la recherche d’une configuration idéale pour jouer. Ou du moins, le meilleur équilibre possible entre graphismes et performances pour la plupart des joueurs passionnés.

C’est un jeu étonnamment convivial pour le processeur, mais le GPU ne bénéficie pas du soulagement DLSS Comme prévu, Valhalla court dans le Moteur AnvilNext 2.0 —Le standard de la franchise depuis 2012— avec ses améliorations pertinentes pour la nouvelle génération. Plus particulièrement, de nombreux joueurs seront heureux de savoir que les demandes massives de CPU que nous avons vues dans les derniers jeux de l’éditeur français ne sont pas un problème ici. En fait, la compatibilité DX12 est l’une des grandes nouveautés de cet opus. Bonne nouvelle pour les processeurs haut de gamme et milieu de gamme. Vous serez également heureux d’apprendre qu’un certain nombre de options de configuration tout à fait correct pour les paramètres de base (textures, ombres, post-traitement) et d’autres pas aussi basiques que le brouillard volumétrique, la végétation, le niveau de détail du monde, des personnages ou la qualité des reflets.

Ce qu’il n’a pas, c’est le support du lancer de rayons et du DLSS, car cette fois, Ubisoft a signé par AMD et non par Nvidia. Ce sont deux technologies en plein essor, et bien que la première puisse être ignorée sans problème étant donné le cadre Viking; le second aurait plu à ceux qui jouent à des résolutions plus élevées comme un gant. La raison? Très simple: si les transformateurs poussent un soupir de soulagement pour les terres britanniques, le cartes graphiques maintenant, ils ont une très grande responsabilité, et cela aurait été une bonne idée de rendre quelques pixels de moins. Quoi qu’il en soit, nous allons essayer de tirer le meilleur parti des ressources dont nous disposons.

Observations, bilan et conclusions

Le DSR est un bon allié pour trouver une fréquence d’images plus stable.

Pour faire cet exercice de recherche, nous avons utilisé deux ordinateurs. Le premier a une GTX 1080 Ti, un i7 8700K et 16 Go de RAM. Le second, fourni par nos confrères de Nvidia, intègre un RTX 3070, un i9 10900K et 32 ​​Go de RAM. Nous avons utilisé le outil de test intégré directement depuis le menu principal du jeu pour voir comment ses paramètres les plus lourds fonctionnent en 1080p, 2K et 4K; Bien que nous vous recommandons de manière réaliste si vous comptez faire des tests vous-même, faites vos propres benchmarks avec MSI Afterburner ou Fraps dans le monde ouvert: les résultats changent beaucoup en fonction du matériel de référence que vous utilisez, et nous parlons d’un jeu qui bouge pour les environnements ouverts et fermés.

Ne visez pas des taux supérieurs à 60 FPS dans ce jeu – ils sont incohérents et nécessitent trop de sacrifices En fonction du matériau que vous utilisez, vous constaterez qu’au réglage le plus élevé possible (ultra) élever la résolution au standard suivant vous coûtera entre 20 et 30 FPS dans la plupart des situations, mais les images que vous perdez sont également les mêmes que celles que vous obtenez en réduisant graphiques au minimum dans chaque résolution. En d’autres termes, jouer ultra à 1920x1080p vous donne plus ou moins les mêmes performances que jouer bas à 3840x2160p, du moins sur les deux ordinateurs à notre disposition. Parfaitement équilibré, comme tout devrait l’être. Blagues à part, la vérité est que onglet de configuration Il nous aide à savoir quels paramètres augmenter ou diminuer avec une barre de consommation de mémoire vidéo, des comparaisons et des explications sur l’impact de chaque paramètre.

Les personnages ajoutent beaucoup de richesse à l’histoire: n’abaissez pas leurs textures.

Pour notre part, nous vous recommandons de prendre en compte ces considérations.

Vous devez utiliser le plein écran si vous voulez atteindre des fréquences supérieures à 60 Hz, bien que de manière réaliste, il soit difficile d’améliorer la fréquence d’images au-delà de cela.

Contrairement à de nombreux autres jeux triple-A, à Valhalla, le réglage maximum a un impact assez notable sur le modélisation du terrain.

Il existe une barre d’échelle de résolution interne, mais la meilleure façon de stabiliser la fluidité est de tirer sur “qualité adaptative” (DSR). Si vous visez 60 FPS, n’hésitez pas: activez ce bouton comme accessoire final pour compléter vos réglages.

Certains paramètres semblent très impressionnants dans les comparaisons de feuilles graphiques, mais dans la plupart des situations, ils n’ont pas autant de poids.

En parlant de ce dernier point, vous verrez que par exemple vous pouvez économiser 5% FPS en 1080p en abaissant les nuages ​​volumétriques à “moyen” bien que la consommation de VRAM s’améliore à peine de 100 Mo. De même, réduire l’encombrement à moyen ou élevé ne fera pas beaucoup de mal, mais la fluidité supplémentaire est appréciée. Mais venons au fait: textures et ombresComme c’est souvent le cas, ils sont les plus exigeants en termes d’exigences et les plus gratifiants en termes de résultats. Jusqu’où devraient-ils descendre ici? Je dirais que les textures hautes pour les personnages ne sont rien de moins qu’un must pour éviter de se sentir techniquement trop en arrière pendant les cinématiques et les combats, tandis que celles de l’environnement peuvent être facilement abaissées à moyenne pour obtenir plus que des graphismes dignes.

C’est aussi la première chose à sacrifier si vous êtes à court de Mémoire vidéo… Et nous parlons d’un jeu très pointilleux avec ça: il y a plus de 2 Go de VRAM séparant les textures sur les basses des hautes. Dans le test technique, du moins: dans le jeu, ce n’est pas si perceptible. Les ombres, en revanche, ne doivent pas seulement vous concerner par la définition, mais aussi par la couleur: des qualités inférieures nous laissent une image excessivement plate que l’occlusion environnementale seule ne peut pas sauver. C’est d’en haut quand on trouve un résultat un peu moins plastique, mais clairement cet aspect continue de séparer l’éclairage d’une génération de jeux vidéo à l’autre.

Une orientation sur notre configuration graphique plus équilibrée.

Quoi qu’il en soit, ayant la possibilité d’expérimenter différentes résolutions, nous vous laissons une image avec la configuration que nous considérons plus équilibré. Quelques notes: votre objectif ici est d’obtenir une résolution native et 60 FPS, cela ne vaut rien de sacrifier pour aller plus haut (surtout parce que cela coûte de maintenir le taux que vous visez) et nous n’avons pas de restrictions si sérieuses que de tirer moins. Si vous avez une VRAM très faible pour les jeux en monde ouvert (moins de 6 Go), n’hésitez pas à mettre des textures au milieu. Aidez-vous avec des aspects plus spécifiques tels que le brouillard volumétrique ou la profondeur de champ pour gratter ces images manquantes, et essayez de laisser certains aspects clés aussi hauts que les textures de caractères ou les détails du monde aussi haut que possible.

En savoir plus: Assassin’s Creed Valhalla, Ubisoft et Guide d’optimisation.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');