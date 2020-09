Le PDG du géant français de l’édition Ubisoft Yves Guillemot s’est excusé hier de ne pas avoir protégé le personnel de son entreprise.

Dans une vidéo publiée sur Twitter quelques heures seulement avant le dernier événement marketing de la société Ubisoft Forward, l’exécutif a déclaré qu’il était « vraiment désolé » pour ceux qui avaient été blessés. Cela est également intervenu quelques heures seulement après que des allégations ont été formulées contre le fabricant de Trackmania Nadeo par le site Web français Numerama.

La vidéo de Guillemot a été critiquée pour ne pas avoir été incluse dans l’événement Ubisoft Forward susmentionné, la société ayant déclaré via Twitter que cela était dû à des « contraintes de temps », mais a déclaré qu’elle envisagerait de l’ajouter dans les versions de vidéo à la demande. du spectacle.

«Cet été, nous avons appris que certains employés d’Ubisoft n’ont pas respecté les valeurs de notre entreprise et que nos systèmes n’ont pas réussi à protéger les victimes de leur comportement», a déclaré Guillemot.

«Je suis vraiment désolé pour tous ceux qui ont été blessés. Nous avons pris des mesures importantes pour expulser ou sanctionner ceux qui ont enfreint nos valeurs et notre code de conduite, et nous travaillons à améliorer nos systèmes et processus. »

Le chef de la direction a également promis d’investir 1 million de dollars dans son programme d’études supérieures au cours des cinq prochaines années pour aider à attirer plus de personnes issues de minorités et de groupes sous-représentés dans l’industrie.

Plus tôt cette année, une vague d’allégations d’inconduite sexuelle a été déposée contre des acteurs de l’industrie du jeu vidéo. Bien que loin d’être la seule entreprise touchée, le personnel d’Ubisoft était fréquemment nommé. Le cabinet a fait appel à une société externe pour enquêter sur les accusations et Guillemot s’est engagé à suivre personnellement la procédure. Dans une lettre adressée au personnel, l’exécutif a admis qu’il y avait «un travail important» à faire et que l’entreprise apportait des changements à sa politique RH et donnait aux gestionnaires une plus grande responsabilité quant au bien-être de leurs rapports.

Ubisoft a jusqu’à présent supprimé un certain nombre d’employés de haut niveau, dont le directeur de la création Serge Hascoët, le directeur général de ses studios canadiens Yannis Mallat et la directrice des talents et des communications Cécile Cornet. Maxime Béland, vice-président de la rédaction de la firme, a également reçu la botte, aux côtés du directeur des relations publiques Stone Chin et du directeur créatif d’Assassin’s Creed Valhalla, Ashraf Ismail.

Le syndicat français Solidaires Informatique a déclaré qu’il poursuivait Ubisoft en justice pour les allégations formulées au sujet de sa culture de travail, tandis que les investisseurs ont critiqué Guillemot pour ce qu’il avait fait et ne savaient pas les abus commis dans l’entreprise.

window.fbAsyncInit = function() {

// init the FB JS SDK FB.init({ appId : 1280127222113771, // App ID //channelUrl : '//'+window.location.hostname+'/channel.php', // Path to your Channel File status : true, // check login status cookie : true, // enable cookies to allow the server to access the session xfbml : true // parse XFBML });

FB._PG = { url: "/useractions/loginfb/", response: "allowed",

// Common handler to fetch FB details and reload the page process: function(me){ $.post( FB._PG.url, { username: me.username, uname: me.name, uid: me.uid, uimg: 'https://graph.facebook.com/' + me.uid + '/picture?type=large' }) .done(function(xml){ if ( $("status", xml).text() == FB._PG.response ) window.location.reload(); else alert('Error: Something bad just happened. Our tech department has been notified. Please try again later.');

}) .fail(function(xml){ console.log(xml); alert("Error: something wasn't right there, please try again.");

}); },

// Used by event subscriptions to handle the response handleResponse: function(response){ if (response.authResponse) { FB.api('/me?fields=ids_for_business,name&access_token='+response.authResponse.accessToken, function(me){ if (me.name){

me.ids_for_business.data.forEach(function(entry){ if (entry.app.namespace == '_pg_biz'){ me.uid = entry.id; } });

FB._PG.process(me); } }); } },

post: function(text, image){ image = image || $("#fb-image").attr("src"); FB.ui({ method: 'feed', display: 'popup', link: 'http://www.pcgamesinsider.biz/news/71509/ubisoft-boss-guillemot-issues-apology-for-failing-to-protect-staff/', description: text, picture: image }); }

};

FB.Event.subscribe('auth.statusChange', FB._PG.handleResponse);

FB.Event.subscribe('edge.create', function(response) { $.post('/ajax/social-links/', { site: 'facebook' }); }); };

(function(d, s, id){ var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) {return;} js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "http://connect.facebook.net/en_US/all.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));