À seulement quelques mois de la sortie de Guilty Gear: Strive, Arc System Works a décidé de révéler plus de détails sur le contenu que le jeu aura au lancement. En tant que bon titre de combat, le nouvel opus proposera plusieurs modes pouvant être appréciés hors ligne.

Pour l’instant, le studio a parlé de 6 modes de jeu et a déclaré que très prochainement, il partagera des informations sur 2 autres modes qui peuvent également être utilisés sans connexion.

Comme prévu, Guilty Gear: Strive proposera également des modes de jeu en ligne; cependant, Arc System Works n’a pas divulgué de détails sur ce composant.

Ce seront les modes hors ligne de Guilty Gear: Strive

Le premier mode hors ligne du jeu sera Tutoriel, qui permettra aux joueurs de connaître les mécanismes et les concepts de base du titre. En même temps, ils peuvent améliorer leurs compétences ou se souvenir de certains mouvements s’ils sont déjà fans de la saga. Ce mode aura un guide visuel avec un contrôle et une liste de mouvements.

L’un des modes centraux du titre sera Arcade, où l’histoire de chaque personnage peut être apprise tout en luttant contre le reste de la liste. Le récit se diversifiera en fonction de la performance des joueurs lors des batailles.

Les fans pourront perfectionner leurs compétences sur des systèmes de jeu spécifiques en mode Mission, où certaines conditions devront être remplies pour gagner des points. Avec eux, vous pouvez déverrouiller des présentations qui fonctionnent comme des guides pour le reste des modalités.

Survival jouera contre l’intelligence jeu après match avec une quantité limitée de santé. Le but est de vaincre le plus grand nombre d’ennemis, y compris des versions plus puissantes de combattants qui apparaîtront à chaque certain nombre de victoires.

Le titre présentera également l’inévitable mode Formation, où il y aura des vidéos et des explications avec les techniques et commandes les plus importantes pour les débutants. Le comportement de l’intelligence artificielle peut être configuré.

De l’autre côté se trouve Versus, où les fans peuvent mesurer leurs compétences par rapport à d’autres joueurs ou à l’intelligence artificielle. Ce mode aura un écran de résultats montrant les forces et les faiblesses.

Arc System Works a également confirmé que le titre aura un mode histoire et une galerie, mais n’a pas donné de détails à leur sujet pour le moment.

Guilty Gear: Strive arrive le 9 avril 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4 et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le jeu de combat.

