Le prochain volet d’Arc System Works sera disponible en avril, avec tous les textes adaptés à l’espagnol.

Excellente nouvelle pour les fans de Système d’arc fonctionne qui attendent avec impatience la première de Guilty Gear -STRIVE-. Le prochain épisode de la saga des combats sortira en magasin le 9 avril pour PS4 et PC, ainsi que pour la nouvelle génération via PlayStation 5. Et à quelques mois de son arrivée, Bandai Namco confirme à la communauté espagnole Arc System Works que le jeu sera disponible dans les magasins traduit en espagnol.

Pour être plus précis, Guilty Gear -STRIVE- sera disponible avec le textes traduits en espagnol, tandis que les voix des personnages seront doublé en anglais et en japonais. La confirmation, comme on dit, vient de Bandai Namco Espagne, il est donc entendu que cette traduction correspondra à la espagnol d’Espagne et non avec les variantes latino-américaines.

Guilty Gear Strive sort le 9 avril avec une mise à jour gratuite sur PS5

Initialement annoncé pour PS4 pendant l’EVO 2019, Guilty Gear -STRIVE-aura également deux versions pour PC et PS5, respectivement. Dans le cas des utilisateurs de PlayStation, ceux qui achètent le jeu sur PS4 pourront obtenir gratuitement la version améliorée de la PS5 lorsqu’ils passeront en génération, en plus de transférer tous les DLC et du contenu supplémentaire acheté sans avoir à les acheter à nouveau.

Dans la nouvelle génération, Arc System Works promet d’offrir améliorations graphiques et de résolution, ainsi que des temps de chargement plus courts. Et le plus intéressant de tous, il y aura des options Jeu croise entre PS4 et PS5. Une évolution des jeux de combat de ce studio japonais renommé, qui sera disponible 9 avril prochain. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, dans cet article, nous passons en revue nos impressions sur Guilty Gear -STRIVE-.

