Simplement, l’histoire des jeux vidéo au Mexique et en Amérique latine ne pourrait être expliquée ou comprise sans le rôle que Gus Rodríguez a joué en tant que l’un des principaux moteurs du jeu dans notre pays et dans la région. Bien que le monde des jeux vidéo continue de pleurer sa mort, son travail et son héritage resteront dans l’histoire et ce n’était qu’une question de temps avant que la reconnaissance qui l’immortalisera devienne officielle.

Il y a quelques jours, dans le cadre de l’événement de la Gaming Week, la création du Latin Video Game Hall of Fame a été annoncée, une initiative promue par Martina Santoro, Mario Valle, Antonio Rodríguez et Jorge Lizárraga, qui cherchent à reconnaître les figures les plus marquantes du jeu vidéo à Amérique latine et leur rendre cet hommage bien mérité qui assurera leur place dans l’histoire.

Comme vous le savez, un Temple de la renommée fonctionne grâce à des intronisations, c’est-à-dire des propositions de personnes considérées comme suffisamment méritantes pour occuper une place. Ceci est suivi d’un processus de vote qui finit par montrer les soi-disant classes pour chaque année. Dans le cas du Latino Video Game Hall of Fame, les propositions seront reçues en février et mars 2021, le vote aura lieu en avril et mai et la première promotion sera intronisée en juin de l’année prochaine dans les catégories:

Personnalité de l’industrie latino-américaine (diplôme Légende, Héros ou Pilote) Jeu vidéo ou projet transcendantal latino-américain Talent latin dans un jeu vidéo international Moment clé de la scène latino-américaine (chronologie historique)

Cependant, comme c’est la première année que les légendes du jeu vidéo seront honorées en Amérique latine, il existe déjà un poste distinct en tant que Légende: Gus Rodríguez.

Le premier membre du Temple de la renommée du jeu vidéo latino en 2020 est notre bien-aimé @Elgusrodriguez. Son énorme héritage à l’industrie régionale du jeu vidéo en inspirant et en motivant des centaines de milliers de personnes pendant trois décennies ne sera jamais oublié. 🏆👾 pic.twitter.com/gnI08OGly3 – Temple de la renommée du jeu vidéo latino (@SalonDeLaFamaVG) 9 novembre 2020

Ainsi, le Temple de la renommée du jeu vidéo latin est une réalité et il est clair que le moment est venu pour la scène du jeu vidéo latino-américain de passer à l’étape suivante et une partie importante de cela est de reconnaître les racines qui nous font parler, écrire et apprécier aujourd’hui. de la meilleure forme de divertissement au monde.

