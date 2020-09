Bienvenue dans Morning Music, le nouveau lieu de rencontre quotidien de Kotaku pour les amateurs de jeux vidéo et les sons cool qu’ils produisent. Aujourd’hui, nous regardons Gyruss, qui a impressionné les premiers amateurs d’arcade avec son Bach activé, puis sonnait encore mieux sur la NES et son add-on de disque exclusivement japonais.

1983 Gyruss (longplay), du créateur de Time Pilot et futur père de Street Fighter Yoshiki Okamoto, jouait comme une combinaison de Galaga et Tempest: un jeu de tir spatial dans lequel votre vaisseau tournait autour du périmètre en prenant des coups de feu sur des ennemis éloignés grouillant du centre. Coup assez solide.

Une attraction majeure était sa bande originale, de Masahiro Inoue, qui a adapté J.S. « Toccata et Fugue en ré mineur BWV 565 » de Bach en musique rythmée pour tourner. De plus, il s’agissait peut-être du premier jeu d’arcade (n’importe quel jeu?) Avec un son stéréo – c’est très visible dans le longplay! – bien que Guinness Records donne cet honneur à Marble Madness 1984 d’Atari Games, et je n’ai pas été en mesure de comprendre sur quels poils il se fend. Il y a peut-être un rattrapage technique, ou il a peur de Mark Cerny.

Quoi qu’il en soit, écoutons:

Comparez cela à ses contemporains de 1983 et vous comprendrez pourquoi Gyruss a fait tourner les têtes. J’aime vraiment cette fanfare polyphonique avec laquelle ça commence. Cela dit, de nos jours, il est facile de remarquer les limites de la piste principale; ça sonne un peu mince, creux, manquant de richesse, presque comme si une partie de la chanson manquait parfois.

Eh bien, peut-être que la NES peut améliorer cela. Voici comment sonne le port NES 1989 de Konami (longue durée):

Konami / GBelair (YouTube)

Oh ouais, beaucoup mieux. J’adore ces notes élevées. Comme beaucoup de jeux Konami NES, il déploie l’APU limité de la NES avec un grand effet, ajoutant plus de plénitude et de nouveaux choix d’instruments attrayants pour donner un résultat supérieur. De plus, la bande son est considérablement élargie, ajoutant d’excellentes nouvelles pistes comme ce thème de mini-boss (sonne tout droit sortie de Gradius de la meilleure façon), une splendide intro de scène, puis la belle étape bonus (si rapide à boucler). Et contrairement au jeu d’arcade, il a une fin.

Bien! C’est assez simple … jusqu’à ce que nous remarquions qu’il existe encore une troisième version, puisque Konami a sorti Gyruss pour le module complémentaire Famicom Disk System de Nintendo en 1988 (longue durée). Et grâce au canal audio supplémentaire de la table d’ondes du matériel FDS, Gyruss sonnait encore mieux que sur NES.

Compare et nuance:

Je vais déclarer un TKO. Aussi bonne que soit la bande son de la NES, la FDS est meilleure. (Il existe également des différences graphiques et de présentation, telles qu’un écran de titre différent et une séquence de fin plus élaborée.)

Coin bonus? Bon – Attends, non, Gyruss n’a pas de coins. Bonus … rond!

Gyruss a vu sa part de reprises au fil des ans, et ce medley infusé de métal est bien fait.

En 1980, le groupe britannique Sky a arrangé « Toccata and Fugue in D Minor » de Bach pour « Toccata » dans leur album Sky 2, et cela ressemble beaucoup à l’arrangement de Gyruss de quelques années plus tard. Est-ce que Gyruss est un autre cas de compositeurs de début de partie qui s’inspire un peu librement?

Peut-être. «Qui parmi nous peut dire», comme mon ami aime à le demander. (Internet l’a empoisonnée.)

C’est tout pour la musique du matin d’aujourd’hui! N’hésitez pas à vous lancer dans les commentaires – «tournez», comme si vous étiez le vaisseau de Gyruss, si cela n’était pas clair – et je vous verrai tous demain.