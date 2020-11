Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Watch Dogs: Legion a fait ses débuts en tant que nouveau jeu en monde ouvert d’Ubisoft et, comme d’habitude, il est devenu le sujet d’un festin d’insectes. Alors, ce qui est d’actualité cette fois, c’est que le jeu qui traite du thème des hackers, a été victime d’un prétendu hack.

Le fait est que, comme le rapporte Rock Paper Shotgun, Egregor, une société de ransomware, a affirmé avoir obtenu le code source de Watch Dogs: Legion. En outre, il a menacé Ubisoft de divulguer tout son contenu sur différents sites à moins qu’Ubisoft ne les contacte.

Apparemment, ce qui précède ne s’est pas produit, puisque les pirates ont libéré 558 Go, ce qui correspond supposément au code source de Watch Dogs: Legion. Pour le moment, on ne sait pas si le matériel est légitime, mais il était disponible sur un site qui n’est plus accessible.

Ubisoft est conscient du problème

Il est à noter que, par une déclaration, Ubisoft a confirmé avoir reçu les menaces d’Egregor. C’est donc un fait que ce groupe a tenté de négocier avec le distributeur français.

Cependant, la société n’a pas officialisé la fuite du code source de Watch Dogs: Legion. En fait, ils mènent une enquête pour confirmer tout incident de sécurité.

Ce qui n’est pas clair non plus, c’est l’ampleur de l’impact que cela pourrait avoir pour Ubisoft. Le fait est que cela ne pourrait pas nécessairement affecter le produit ou l’expérience qu’il offre aux joueurs, car cela dépend de ce qui a été divulgué. Cela dit, il pourrait être utilisé pour concevoir des pièges ou des mods.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Dites le nous dans les commentaires.

Watch Dogs Legion est arrivé le 29 octobre sur PlayStation 4, Xbox One et PC. Vous pouvez en savoir plus sur cette version du monde ouvert en cliquant ici.