Quelques jours à peine après avoir quitté sa phase d’accès anticipé et devenir un jeu « complet », Supergiant’s Hades a déjà réussi à atteindre 1 million de ventes totales. De ce nombre, environ 300 000 sont survenus depuis sa sortie officielle.

Dans son annonce sur Twitter, le développeur a remercié les joueurs non seulement d’avoir acheté le jeu, mais aussi d’avoir contribué à façonner son développement pendant la phase d’accès anticipé. Pendant cette période, il n’était disponible que sur PC, mais il est également sorti sur Nintendo Switch.

Hades a maintenant vendu plus de 1 000 000 d’exemplaires. 700 000 d’entre eux étaient au cours de notre développement Early Access. À tous nos joueurs en accès anticipé: merci beaucoup. Nous avons conçu Hades pour l’accès anticipé, pensant que vous pourriez nous aider à créer un meilleur jeu. C’est exactement ce que vous avez fait. #HadesGame pic.twitter.com/ueuG4lDMz8 – Supergiant Games 🔥 HADES v1.0 est sorti !! (@SupergiantGames) 20 septembre 2020

Le critique de GameSpot, Suriel Vazquez, l’a joué sur les deux systèmes pour notre revue Hadès et a attribué au jeu un 9/10. Il a cependant noté que le petit écran du Switch peut faire de la lecture de texte un problème en mode portable.

Avant de développer Hades, Supergiant Games était déjà un développeur réputé avec Pyre, Transistor et Bastion à son actif. Hades prend les choses dans une direction plus procédurale que le travail passé du développeur, et ses rebondissements intelligents sur la formule roguelike et son combat satisfaisant en ont fait un succès, si ces chiffres de vente sont une indication.

Le jeu était en accès anticipé depuis près de deux ans avant sa dernière mise à jour. Outre de nouveaux changements de gameplay et d’objets, des éléments d’histoire supplémentaires et même de nouveaux environnements, la version v1.0 d’Hadès a introduit la véritable fin du jeu. La sauvegarde croisée entre Switch et PC vous permettra de jouer sur les deux systèmes sans perdre de progrès. Cependant, la fonctionnalité n’était pas prête à la date de sortie du jeu et sera ajoutée plus tard.

Vous avez besoin d’un navigateur compatible JavaScript pour regarder des vidéos.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible avec la vidéo HTML5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez saisir votre date de naissance pour visionner cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les règles de GameSpot

Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Lecture en cours: Hades Review

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.