Lorsque Hades a été lancé à la mi-septembre pour la Nintendo Switch, Supergiant Games a commenté qu’ils avaient l’intention d’effectuer des sauvegardes croisées entre les versions Epic Games, Steam et Nintendo Switch en octobre. Malheureusement, les choses se sont un peu déformées et à la fin cela a été retardé sans donner une date estimée. Mais comme le lancement du jeu, la mise à jour qui permet cette fonctionnalité est arrivée sans avertissement et vous pouvez la télécharger dès maintenant.

Continuez votre partie d’Hadès où que vous jouiez

Hermes est là avec de bonnes nouvelles: notre mise à jour Cross-Saves pour HADES est maintenant disponible sur Nintendo Switch! 💾↔️☁️ Veuillez lire la section Aide et informations du jeu pour plus de détails. Cette mise à jour inclut également diverses autres améliorations de nos correctifs PC post-lancement. #HadesGame #NintendoSwitch pic.twitter.com/UgwBRQsUOo – Supergiant Games (@SupergiantGames) 16 décembre 2020

Comme l’enseigne le nouvel art que le studio a partagé, Hermès sera en charge de déplacer nos jeux entre les différentes plateformes. Pour ce faire, une fois la version 1.0.37119 téléchargée, sélectionnez l’option “Cross Save” dans le menu principal puis connectez votre compte Steam ou Epic Games. De cette façon, chaque fois que nous allons au menu principal, notre jeu sera téléchargé sur les serveurs de Supergiant Games et nous pouvons le synchroniser avec les autres plates-formes.

La vérité est que le processus est super rapide et simple, donc si vous avez Hadès sur plusieurs plates-formes, il n’y a aucune excuse pour ne pas continuer à avancer dans cette évasion constante de l’enfer. Et je suis désolé de terminer les nouvelles comme ça, (je ne suis pas vraiment désolé du tout), mais vraiment, à quel point vous aimez un peu ces trois choses: roguelikes, jeux d’action ou jeux avec une bonne histoire et des personnages, Donnez un avant-goût à Hadès car vous ne regretterez pas un peu de l’avoir eu.

