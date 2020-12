À partir d’aujourd’hui et jusqu’au 31 décembre, vous pouvez acheter des jeux avec des réductions allant jusqu’à 75% sur la console Nintendo.

Le moment de Noël et tout le monde est généralement plus généreux à ces dates. Les sociétés de jeux vidéo le sont particulièrement, qui lancent des promotions de plus en plus attractives pour promouvoir les achats, à la fois physiques et numériques, des derniers titres arrivés sur le marché.

Nintendo a rejoint cette tendance avec la publication du Offres de vacances sur l’eShop Nintendo Switch, où ils incluent des remises sur plus de 900 jeux à prix réduit dans certains cas, jusqu’à 75%. Une promotion désormais valable et adaptée Jusqu’au 31 décembre 2020. Nous vous laissons une sélection de certains des titres ci-joints.

Cuphead avec une remise de 30% – 13,89 €

Ni No Kuni avec une réduction de 75% – 14,99 €

Golf Story avec 50% de réduction – 7,49 €

Resident Evil 4 avec une réduction de 25% – 14,99 €

Hadès avec une remise de 20% – 19,99 €

Overcooked 2 avec 50% de réduction – 12,49 €

Streets of Rage 4 avec une réduction de 30% – 17,49 €

Dead Cells avec une réduction de 40% – 14,99 €

Vous pouvez consulter le reste de Offres de vacances de Nintendo Switch depuis l’eShop de la console hybride du Great N, où il y a des promotions dans plus de 900 jeux.

