21 septembre 2020-10: 22

La dernière version du développeur de jeux bien-aimé Supergiant, Hadès, a décalé plus d’un million d’exemplaires.

Le studio a révélé la nouvelle sur Twitter, affirmant que le titre avait été acheté 700000 fois au cours de son accès anticipé. Le projet a été annoncé en décembre 2018 comme une exclusivité du tout nouvel Epic Games Store, avant d’arriver à Steam 12 mois plus tard. Le titre a fait ses débuts à la place n ° 10 sur cette plate-forme en décembre dernier.

La version 1.0 d’Hades a été déployée le 17 septembre pour PC et Nintendo Switch. Le fait que le jeu ait déplacé 300000 exemplaires entre cette date et l’annonce de Supergiant trois jours plus tard montre qu’il y a une énorme demande pour le titre. Hades était également le septième jeu le plus vendu sur Steam la semaine dernière.

« A tous nos joueurs en accès anticipé: merci beaucoup », a écrit le studio.

« Nous avons conçu Hades pour un accès anticipé, pensant que vous pourriez nous aider à créer un meilleur jeu. C’est exactement ce que vous avez fait. »

Éditeur collaborateur de PCGamesInsider

Alex Calvin est un journaliste indépendant qui écrit sur le commerce des jeux. Il a débuté au UK Trade Paper MCV en 2013 et a quitté le poste de rédacteur adjoint plus de trois ans plus tard. En juin 2017, il rejoint Steel Media en tant qu’éditeur du nouveau site PCGamesInsider.biz. En octobre 2019, il a quitté ce poste à plein temps dans l’entreprise mais contribue toujours au site au quotidien. Il a également écrit pour GamesIndustry.biz, VGC, Games London, The Observer / Guardian et Esquire UK.











