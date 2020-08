Réputé pour Bastion et Transistor, le studio de San Francisco Supergiant travaille actuellement sur Hades – un processus qui est relaté dans les docuseries Noclip Hades: Developing Hell. Le dernier opus vient de sortir et c’est un doozy, montrant l’équipe d’Hadès naviguant dans la pandémie, ainsi que les tentatives d’effraction au studio de Supergiant à San Francisco, telles que reprises par TheGamer.

Le début du documentaire prend un virage serré entre montrer à l’équipe célébrant la note positive de 98% d’Hadès pour sa sortie anticipée de Steam, à la pandémie provoquant la fermeture des bureaux de Supergiant avec tout le monde en transition vers le travail à domicile.

Dans le chapitre de juin du documentaire, l’histoire prend une autre tournure, avec des images de caméras de sécurité montrant un groupe de personnes par effraction dans les bureaux vacants lors de manifestations généralisées à San Francisco. Le groupe a décollé avec « beaucoup de [musical] « Les instruments que nous utilisons pour créer les bandes sonores de certains de nos jeux », a décrit le directeur de studio Amir Rao. « Et un tas d’autres choses ont été prises, aussi. »

Les images montrent Rao retournant aux bureaux pour filmer l’annonce de la venue d’Hadès sur Switch, et dans le processus montrant la «barricade Mad Max» qui a été érigée devant la porte du bureau pour dissuader de nouvelles effractions – et il y a eu plus de tentatives, note Rao.

Ce n’était pas seulement Supergiant qui traversait une période difficile de 2020, bien sûr. Noclip, qui a produit le documentaire, a également remercié les abonnés pour leur patience avec le dernier opus. « Nous avons commencé la production de cet épisode en mars, sans savoir à quoi ressemblerait le monde dans le futur et si l’une de nos interviews ou images serait utilisable », lit-on dans le commentaire de Noclip. « Un grand merci à Supergiant Games pour sa franchise dans les interviews et sa confiance en notre vision. »

Un autre épisode de Hades: Developing Hell devrait sortir peu de temps après le lancement complet du jeu. Bien qu’il n’y ait actuellement pas de date fixe pour la sortie d’Hadès, il arrivera sur PC et Switch avant la fin de 2020. Le jeu est désormais jouable en accès anticipé sur Steam et sur Epic Games Store.

