Par Sebastian Quiroz 0 COMMENTAIRES 24/11/2020 14:12

Comme d’habitude à chaque fin d’année, il est temps de regarder en arrière et d’énumérer les jeux les plus importants de 2020. Bien que les Game Awards soient le prix le plus populaire de cette époque, divers médias et organisations réalisent également ce processus. Maintenant, le magazine TIME a récemment entrepris la tâche de sélectionner le GOTY, Y Ce prix n’appartient pas à Animal Crossing: New Horizons ou The Last of Us Part II.

Selon TIME, le jeu de l’année 2020 est Hadès. C’est vrai, l’indie bien-aimé développé par Supergiant Games a remporté cette grande reconnaissance. De même, sur la liste, nous trouvons New Horizons et The Last of Us Part II, ainsi que Fall Guys et Call of Duty: Warzone. Ci-dessous, vous pouvez consulter la liste des 10 meilleurs jeux de 2020 selon TIME:

-Enfers

-Spider-Man: Miles Morales

-Le dernier d’entre nous: Partie II

-Parmi nous

-Animal Crossing: Nouveaux horizons

-Ori et la volonté des feux follets

-Call of Duty: Warzone

-Microsoft Flight Simulator

-Gars d’automne

-Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Comme vous pouvez le voir, aucune trace de Final Fantasy VII Remake et Ghost of Tsushima, des jeux qui sont actuellement en compétition pour le spot GOTY dans d’autres médias et publications. Dans des sujets connexes, nous vous rappelons que les Game Awards 2020 auront lieu le 10 décembre, et ici vous pouvez rencontrer les nominés.

Via: TIME

Vous pouvez désactiver la nudité dans Cyberpunk 2077

Sébastien Quiroz

23 ans. Editeur chez Atomix.vg. Consommateur de culture pop.