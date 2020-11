Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

La problématique 2020 est sur le point de se terminer, mais le jeu s’est bien déroulé et au cours de ces mois, nous avons pu profiter de grands jeux qui, dans certains cas, ont déjà une place dans l’histoire. Comme chaque année, la conclusion de celui-ci est l’occasion idéale d’analyser ce qu’il nous a laissé et les listes avec les meilleurs titres sont courantes. Cependant, on ne peut nier que beaucoup veulent savoir quel est le meilleur jeu de l’année et TIME a fait de même.

Hades est le meilleur jeu de 2020 pour TIME

Dans le cadre de ses différents comptages avec le meilleur de 2020, TIME a dédié un Top 10 aux meilleurs jeux vidéo de l’année et la liste contient certains des grands représentants lancés il y a quelques mois, mais en haut se trouve l’un des titres qui il a percé d’une manière surprenante et est devenu culte sans avoir besoin de grandes campagnes médiatiques. Selon le Top 10 de TIME, le meilleur jeu de 2020 n’est autre que Hades, un jeu d’action inspiré de la mythologie grecque, Roguelike et avec des éléments de jeu de rôle, développé par Supergiant Games et cela après avoir vu la lumière dans Steam Early Access En 2018, il a finalement fait ses débuts en 2020 sur PC, Mac et Nintendo Switch.

Selon TIME, Hades transcende plus que les autres jeux en 2020 pour établir une nouvelle norme dans Roguelike et fournir un design, des mécanismes, un gameplay et un récit qui peuvent bien être considérés comme une réinvention de chacune de ces sections. En ce sens, Hades a surpassé les titres du calibre de The Last of Us: Part II et Animal Crossing: New Horizons, entre autres.

Ce sont les 10 meilleurs jeux de 2020 selon le magazine TIME

Hades Spider-Man: Miles Morales The Last of Us: Part II Parmi nous Animal Crossing: New Horizons Ori et la volonté des feux follets Call of Duty: Warzone Microsoft Flight Simulator Fall Guys Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2

Il est à noter qu’Hadès est également nominé pour le prix le plus important des Game Awards 2020 et pour certains, il est un véritable cheval noir qui pourrait briser les prévisions et gagner le GOTY de cette année.

