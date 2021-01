Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

L’année dernière a été très bonne pour les amateurs de jeux vidéo, car plusieurs bijoux y ont fait leurs débuts. Comme chaque année, de nombreux prix célèbrent les meilleurs titres de l’année et bientôt la nouvelle édition des New York Game Awards aura lieu. Ses organisateurs ont partagé la liste des nominés et il est frappant que le jeu le plus nominé soit un jeu indépendant qui a pris l’industrie par surprise.

Bien que la pandémie de coronavirus (COVID-19) ait apporté quelques changements dans l’organisation des New York Game Awards 2021, le New York Videogame Critics Circle (NYVGCC), en charge de l’événement, a annoncé que la 10e édition de l’événement aura lieu Il aura lieu le mardi 26 janvier prochain et cette fois pour la première fois de son histoire, il sera diffusé dans le monde entier via les chaînes officielles Twitch et YouTube, en plus d’être gratuit.

Dans le cas où vous l’avez manqué: TIME a choisi Hadès comme jeu de l’année 2020 et l’indie était le meilleur de 2020 selon les critiques sur Steam.

Hades mène la liste des nominés pour les New York Game Awards 2021

De même, dans un communiqué, le NYVGCC a également révélé les jeux qui seront nominés dans cette édition et ce qui ressort, c’est que l’indie Hades est le jeu qui a la possibilité de gagner plus de prix, il a 6 nominations dans différentes catégories et l’un d’eux est la catégorie au Jeu de l’année 2020. The Last of Us: Part II et Final Fantasy VII Remake étaient en deuxième position avec 5 nominations et Animal Crossing: New Horizons, Cyberpunk 2077 et Marvel’s Spider-Man: Miles Morales étaient positionnés dans le troisième place avec 3.

Une nouveauté dans l’édition de cette année est le Shea Stadium Award, qui récompensera le meilleur événement e-sport; les nominés sont Street Fighter League, Overwatch League, Worlds (League of Legends), IEM Katowice et Final Kombat (Mortal Kombat 11).

Dans cette prochaine édition, non seulement un mais quatre membres clés de l’industrie seront récompensés par le Andrew Yoon Legend Award, un prix qui récompense à d’autres occasions des personnages tels que Reggie Fils-Aimé, Jade Raymond, Richar Garriott. Todd Howard, Rockstar Games et Ralph Baer. Justement, l’ancien président de Nintendo sera l’un des invités de l’événement.

Nous vous laissons la liste des nominés.

Meilleur jeu de l’année (Big Apple Award)

Animal Crossing: New Horizons The Last of Us: Part II Final Fantasy VII Remake DOOM Eternal Yakuza: Like A Dragon Hades

Meilleur jeu pour enfants (zoo pour enfants de Central Park)

Dreams Animal Crossing: De nouveaux horizons sortent du bon travail! Drake Hollow Sackboy: Une grande aventure dans la salle de jeux d’Astro

Meilleur jeu mobile (A-Train Award)

Roundguard Necrobarista Creaks Little Orpheus Good Sudoku Genshin Impact Wide Ocean Grande veste

Meilleur jeu AR / VR (Coney Island Dreamland Award)

Half-Life: Alyx Walking Dead: Saints & Sinners Dreams Paper Beast Escadrons Star Wars

Meilleur jeu indépendant (Off Broadway Award)

Ori et la volonté des feux follets Le désir: Patience Hadès Fall Guys Spiritfarer Umurangi Generation

Meilleure musique dans un jeu (Tin Pan Alley Award)

Animal Crossing: New Horizons Final Fantasy VII Remake The Last of Us: Part II Teenage Blob Hades Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Fuser Ghost of Tsushima

Meilleur monde (Statue de la Liberté)

Ghost of Tsushima Assassin’s Creed: Valhalla Final Fantasy VII Remake Microsoft Flight Simulator Hades Umarangi Generation Demon’s Souls Cyberpunk 2077 (pour PC)

Meilleur récit (Prix Herman Melville)

The Last of Us: Part II If Found Assassin’s Creed: Valhalla Hades Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Cyberpunk 2077 (pour PC) Trahison à Beatdown City

Meilleure performance dans un jeu (Great White Way Award)

Laura Bailey comme Abby dans The Last of Us: Part II Ashley Johnson comme Ellie dans The Last of Us: Part II Briana White comme Aerith dans Final Fantasy VII Remake August Aiden comme Tyler Ronan dans Tell Me Why Logan Cunningham as Lord Hades / Poseidon / Achilles / Charon / le narrateur / Asterius dans Hadès Nadji Jeter comme Miles Morales dans Marvel’s Spider-Man: Miles Morales Keanu Reeves comme Johnny Silverhand dans Cyberpunk 2077

Meilleur remake (Freedom Tower Award)

Final Fantasy VII: Remake Resident Evil 3 M. Driller: DrillLand Black Mesa Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 Demon’s Souls

Meilleure équipe e-sport (Captain Award)

DAMWOM Gaming San Francisco Shock Red Bull OG Dallas Empire TSM

Meilleur jeu d’esports (Shea Stadium Award)

Street Fighter League Overwatch League Mondiaux (League of Legends) IEM Katowice Final Kombat (Mortal Kombat 11)

Image: Cercle des critiques de jeux vidéo de New York

Que pensez-vous des nominations? Selon vous, quel jeu remportera le plus de prix? Dites le nous dans les commentaires.

Nous profitons du fait que nous parlons de cérémonies qui récompensent les plus pertinentes de l’année pour vous dire que The Last of Us: Part II a déjà remporté 2 prix importants pour le Jeu de l’année 2020, l’un était des Golden Joystick Awards 2020 et le second des The Game Awards 2020 .

Hades est disponible sur Nintendo Switch et PC (via Steam et Epic Games Store) et Mac. Vous pouvez trouver plus d’actualités le concernant en visitant son onglet.

