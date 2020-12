La proposition roguelike de Supergiant Games a été nominée pour GOTY 2020.

Hadès a été l’un des plus grands succès de ce 2020 dans la scène indépendante. Alors qu’il était disponible en tant que jeu à accès anticipé depuis un certain temps, sa sortie en septembre a poussé les ventes du titre au-dessus d’un million de jeux vendus après seulement 4 jours. Et maintenant, avec sa nouvelle mise à jour, les utilisateurs de Nintendo Switch pourront transférer vos parties sauvegardées à la version PC et vice versa, pour continuer à mourir encore et encore quelle que soit la plate-forme.

Parce qu’Hadès reçoit enfin la fonction de sauvegarde croisée entre Switch et PC. Comme l’explique Supergiant Games sur son compte Twitter, les étapes à suivre pour transférer les jeux sur PC sont très simples. Dans le menu principal de Nintendo Switch une option “cross-save” apparaîtra, tant que nous avons le jeu mis à jour. Cliquez dessus et associez notre compte Steam ou Epic Games Store, en fonction de la plate-forme numérique sur laquelle nous avons le titre.

Une fois la session commencée, chaque fois que nous accédons au menu de pause et que nous le donnons pour quitter le jeu, le jeu téléchargera nos données dans le cloud pour continuer notre tentative d’évasion depuis un PC. Et cela fonctionne également dans l’autre sens, bien sûr, dans le cas de laisser un jeu à mi-chemin sur l’ordinateur, et veux le reprendre depuis la console de Nintendo. Si vous cherchiez une excuse pour obtenir le jeu sur une deuxième plate-forme, c’est peut-être la bonne.

Dans tous les cas, et pour ceux qui ne l’ont pas encore essayé, nous vous invitons à revoir notre analyse d’Hadès pour découvrir ce qui rend cette proposition si différente. roguelike des créateurs de Bastion. Une aventure incluse parmi les nominés pour le GOTY 2020 et, bien qu’elle n’ait pas réussi à remporter le gros prix, elle a remporté plusieurs prix aux Game Awards.

