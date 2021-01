De nombreux joueurs applaudissent les développeurs de Enfers pour votre excellent travail. Non seulement cela a été une grande surprise au niveau de l’histoire, mais cela nous a également laissé sans voix pour sa spectaculaire section artistique. Toutes sortes de détails qui garantissent aux joueurs un travail indépendant spectaculaire qui a réussi à se démarquer autant que les jeux de grandes entreprises.

Mais le meilleur vient quand ses développeurs nous montrent qu’il y a encore beaucoup à savoir. Cela vient de la main de certaines données qu’ils ont partagées à travers un message sur leurs réseaux sociaux et où ils nous racontent dans une infographie complète les grands secrets que le jeu garde. Après tout, son script se compose de plus de 300 000 mots, environ 305 433 mots.

Bien sûr, d’après l’étude, ils préviennent qu’il peut y avoir un certain nombre plus ou moins. Mais il est surprenant que les joueurs aient pu profitez d’un total de 21000 lignes de dialogue dont, pour la plupart, appartiennent à Zagreus, qui dispose de 8 500 lignes de dialogue. De telle manière que nous ayons un travail complet dont nous pouvons profiter de toutes les manières possibles et dont le poids narratif est encore plus fascinant.

Bien sûr, si vous ne connaissez toujours pas Hadès, nous vous rappelons que c’est disponible sur PC et Nintendo Switch. C’est une proposition complète et vraiment surprenante dans laquelle les joueurs ont en leur faveur un gameplay incroyable parfaitement combiné avec un personnage complet et une histoire qui ne cesse de surprendre.