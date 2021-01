Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Pendant des années, la communauté a demandé à Valve de créer plus de jeux. Avec Artifact et surtout Half-Life: Alyx, la société a montré qu’elle était prête à vivre de nouvelles expériences. Heureusement, leurs projets de développement ne s’arrêteront pas là et ils travaillent déjà sur différents jeux.

Gabe Newell, co-fondateur et PDG de Valve, s’est entretenu avec 1 NEWS dans une interview. Dans ce document, il a confirmé que Valve avait des jeux en développement qu’ils annonceraient bientôt et a même laissé la porte ouverte pour faire plus de projets pour un joueur.

«Nous avons définitivement des jeux en développement que nous allons annoncer. C’est amusant de lancer des jeux », a-t-il expliqué. «Alyx a été formidable pour nous ramener à faire des jeux solo. Cela a créé beaucoup d’inertie au sein de l’entreprise pour en faire plus. “

Half-Life 3? Portail 3? Ne t’excite toujours pas

Mais que fait Valve? Serait-ce le retour triomphant de Portal? Vont-ils enfin nous ravir avec Half-Life 3? Ce sont des questions qui resteront sans réponse pendant un certain temps.

Interrogé sur la possibilité de voir Portal 3 ou Half-Life 3, Gabe Newell a préféré ne pas en dire beaucoup. C’est parce que ce sont des sujets dont vous préférez parler une fois qu’ils peuvent être discutés.

«Il a réussi à éviter d’en parler pendant longtemps et j’espère continuer comme ça jusqu’à ce que ce soient des sujets dont on puisse parler. Ils deviendront alors une nouvelle série de questions. La bonne chose à ne pas répondre à ces questions est que cela empêche la communauté d’inventer de nouvelles questions auxquelles il est tout aussi difficile de répondre », a expliqué Newell.

Et pour vous, qu’avez-vous pensé de cette nouvelle? Êtes-vous enthousiasmé par les nouveaux jeux Valve? Dites le nous dans les commentaires.

