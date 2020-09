Par Stephany Nunneley,

Mardi 22 septembre 2020 20h55 GMT

Juste un petit rappel pour vous informer que Halo 3: ODST est maintenant disponible sur PC via Halo: The Master Chief Collection.

Halo 3: ODST débarque sur PC aujourd’hui et avec Xbox Game Pass pour PC sur le Microsoft Store et Steam.

Dans le jeu, vous incarnez un Orbital Drop Shock Trooper dans les rues de New Mombasa alors que vous essayez de «rassembler les motivations des Covenant pour envahir la ville». Ici, vous affronterez des Brutes, des Élites et des Chasseurs.

ODST Firefight rejoint Halo: The Master Chief Collection pour la première fois avec le matchmaking en ligne, des serveurs dédiés et de nouveaux modes de jeu personnalisés avec 10 cartes héritées.

Halo 3: ODST est également amélioré pour les PC à 60 FPS ou plus avec une prise en charge jusqu’à 4K. Vous pouvez également vous attendre à de nouvelles fonctionnalités, optimisations et personnalisations avec un éventail d’options spécifiques au PC telles que la fréquence d’images variable, la prise en charge native de la souris / clavier, des commandes rebindables, une prise en charge d’affichage ultra-large, un champ de vision réglable, des mises à jour des textures et de la qualité des ombres, et le théâtre Mode.

