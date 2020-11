343 Industries mise sur une bande-annonce cinématographique pour décrire la version la plus humaine du Master Chief.

Quelques semaines à peine après la sortie de Halo 3: ODST sur la version PC de Halo: la collection Master Chief, L’équipe de 343 Industries a annoncé la date de sortie de ce qui sera le dernier jeu vidéo à rejoindre cette collection phénoménale de jeux de tir à la première personne. Halo 4 a déjà une date de sortie dans PC, et vous n’aurez pas à attendre longtemps pour en profiter.

343 Industries insiste sur le fait qu’il n’est pas prévu d’apporter Halo 5 à la collection Master ChiefLa date choisie est également un joli clin d’œil pour les fans de la série Halo, car son protagoniste est connu sous le nom de Spartiate-117, 343 Industries a établi sa première PC pour le 17 novembre, qui en raison de la façon dont il est écrit dans les pays anglo-saxons (11/17), rappelle ce même nom de code. L’annonce est également accompagnée d’un nouvelle bande-annonce cinématographique avec la voix de Cortana comme protagoniste principal, tout en décrivant la version la plus humaine du Master Chief.

Récemment, l’équipe de 343 Industries a montré la première image de Halo 4 sur PC, parlant de leur travail et de leurs plans de lancement. Avec des améliorations de performances et une résolution d’écran plus élevée, jusqu’à 4K et 60FPSIl reste à attendre pour voir le jeu lui-même en action dans des vidéos et une bande-annonce. D’un autre côté, ses auteurs ont de nouveau insisté sur l’idée qu’il n’est pas prévu d’apporter Halo 5 à The Master Chief Collection, donc ce jeu vidéo Xbox One continuera d’être exclusif à la console.

Avec le lancement imminent de la Xbox Series X & S, nous vous rappelons que si vous possédez la console d’origine, vous pouvez continuer à profiter de l’action passionnante de The Master Chief Collection sur les nouvelles consoles, en profitant de graphismes et de performances améliorés. Si vous ne l’avez pas encore fait, nous vous invitons à jeter un œil à notre analyse des Xbox Series X et S, consoles qui allaient à l’origine présenter le nouvel épisode de la saga Halo avant que le délai Halo Infinite ne devienne officiel. .

