343 Industries a annoncé cette décision qui a attristé de nombreux fans.

Le temps passe et dans le monde de jeux video nous laissons également derrière nous beaucoup de choses. 343 Industries, actuel responsable de la saga Halo, a annoncé que le service en ligne cessera des jeux de la franchise sur Xbox 360 à partir de Décembre 2021. La nouvelle, bien qu’elle ait été comprise par les joueurs, a également été reçue avec certains tristesse et nostalgie.

Continuer à améliorer MCC alors que nous donnons vie à Halo Infinite est notre priorité absolueLes jeux vidéo que je connais sera affecté Par mesure, ce sont Halo: Reach, Halo 4, Halo 3, Halo 3: ODST, Halo: Combat Evolved Anniversary, Spartan Assault et Halo Wars. Bien sûr, si vous avez des jeux vidéo, vous pouvez continuer à y jouer pour toujours avec toutes les fonctionnalités pour un joueur dont ils disposent. Vous pouvez même continuer à diffuser des jeux via le connexion LAN si tu le veux comme ça, mais maintenant il n’y aura pas de matchmaking en ligne.

Vous devez être clair que la mesure affecte la compatibilité descendante, donc si vous jouez à des jeux sur Xbox One, Xbox Series S ou Xbox Series X, les services en ligne ne sera pas disponible non plus pour ces jeux vidéo. Même ainsi, il faut reconnaître que le fait de pouvoir profiter de Halo: The Master Chief Collection étouffe un peu dégoût, car ces jeux ont leurs propres services.

343 Industries a clairement indiqué que l’étude a d’autres priorités maintenant et veut se concentrer sur les développements actuels: “Continuer à évoluer et étendre MCC alors que nous donnons vie à notre vision ambitieuse pour Halo Infinite est notre Priorité maximale et s’éloigner de l’entretien quotidien et des obstacles de ces services […] former l’équipe à reste concentré dans notre avenir. “

Bien sûr, 343 Industries veut préparer le terrain pour l’avenir de la saga, car on peut s’attendre à un pari formidable multijoueur par Halo Infinite. En ce qui concerne le nouveau titre auquel tous les fans s’attendent, 343 Industries a déclaré qu’il n’y aurait pas de micropaiements injustes et a finalement annoncé le fenêtre de lancement du jeu, qui arrivera initialement à l’automne 2021.

En savoir plus: Halo, 343 Industries, Xbox 360 et Xbox.

