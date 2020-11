Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Le retard Halo Infinite a été un coup dur pour le lancement de la Xbox Series X et de la Xbox Series S, mais il a également eu un impact important sur 343 Industries.

La société est restée silencieuse et n’a pas révélé plus de nouvelles sur le nouvel opus, ce qui génère de l’incertitude parmi les fans de la franchise. D’autant que Chris Lee a démissionné de son poste de chef de projet.

343 Industries sait que la communauté est préoccupée par Halo Infinite, alors ils ont décidé de s’exprimer. La société s’est excusée auprès des joueurs, sachant que des mois se sont écoulés sans nouvelles mises à jour sur le titre.

343i aura une communication améliorée sur Halo Infinite

John Junyszek, Community Manager pour 343 Industries, a déclaré que toute l’équipe de développement sait que les joueurs ont de nombreuses questions sur le nouvel opus. De plus, il a admis qu’ils n’avaient pas parlé du jeu ces dernières semaines.

«Nous constatons que vous, notre communauté, avez tellement de questions et êtes impatients d’en savoir plus (…) nous ne voulons rien de plus que de répondre à vos questions. Nous avons hâte de plonger dans les détails sur la riche histoire et les personnages de la campagne Halo. Infini », a déclaré le membre du 343i.

Junyszek a noté qu’ils sont restés silencieux plus longtemps qu’ils ne le souhaiteraient et que cela est dû au changement de date de lancement du jeu. Le responsable de la communauté s’est excusé pour le manque d’informations et a demandé à la communauté de faire preuve de patience.

“Nous savons que tout le monde est très impatient de savoir ce qui se passe avec Infinite et en raison de nombreuses circonstances en raison de notre changement de date, nous sommes restés silencieux plus longtemps que nous le souhaiterions”, a déclaré le créateur.

Enfin, Junyszek a révélé que 343 Industries prépare déjà un changement dans sa stratégie de communication. Ainsi, le studio travaillera pour être aussi communicatif et transparent que possible avec les joueurs.

Junyszek a un peu excité les joueurs, car il a déclaré que sa dernière mise à jour de l’année avec des informations à ce sujet serait le 17 décembre. Le membre de l’étude a affirmé qu’ils clôtureraient 2020 avec quelque chose de «assez fort».

Halo Infinite est en développement pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées à la nouvelle livraison.

