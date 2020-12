343 Industries présente de nouvelles images et détails sur la très attendue exclusivité Xbox.

Sans aucun doute, l’un des piliers marketing de la Xbox a toujours été Halo et, à ce titre, Halo Infinite est également un élément clé du futur et une feuille de route pour ses nouvelles consoles, Xbox Series X et Xbox Series S. Cependant, ce n’est un secret pour personne que le Projet 343 Industries Il a eu une conduite cahoteuse au cours des derniers mois et un silence de mort a entouré Halo Infinite et sa maison de développeur, engloutis par des rumeurs et des mouvements internes inquiétants.

Eh bien, fidèle à sa promesse et dans le cadre d’un vaste article de la communauté, dédié à Apparence et direction artistique Halo Infinite, Joseph Staten, directeur créatif de la série, a annoncé que le jeu fera ses débuts à l’automne 2021. Il faut se rappeler que Halo Infinite devait escorter la première de la nouvelle ligne de consoles Xbox cette fin d’année, mais après sa première démonstration, au cours de l’été, la difficile décision a été prise de passer par la première l’année prochaine, sans jusqu’à ce point aurait une idée plus précise du moment où il allait sortir.

Halo Infinite à l’automne 2021… Ce n’est que le début de l’aventure«J’ai rejoint 343i au moment où l’équipe traitait les retours de la démo de la campagne de juillet. Cette discussion s’est résumée à une vérité fondamentale: nous avions besoin de plus de temps pour bien faire les choses», a expliqué Staten. «Cela signifiait travailler dur tout au long de l’automne, donner à l’équipe le temps de se ressourcer pendant les fêtes de fin d’année, puis revenir en janvier pour terminer le jeu, être dans un endroit sain, pour garder les verbes cohérents. Parce que Halo Infinite L’automne 2021… n’est que le début de l’aventure », a-t-il ajouté.

Ces derniers mois, il y a eu beaucoup de va-et-vient, mais rien de concret, et le départ du directeur de projet Chris Lee en octobre n’a fait qu’alimenter un sentiment d’incertitude au sein de la communauté. En parallèle, 343 Industries a reconnu que le secret était frustrant, tandis que Phil Spencer, le patron de Xbox, a nuancé en affirmant que le retard permettrait de livrer un meilleur jeu à un moment où la pénurie de consoles n’était pas un facteur. Eh bien, nous verrons si effectivement, ces mouvements finissent par être positifs, à la fois pour Halo Infinite, et pour la stratégie générale de Xbox et de Microsoft.

