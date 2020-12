Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Vous vous souviendrez sûrement du premier gameplay Halo Infinite sorti, il y a quelques mois. On s’attendait à ce que ce soit très spécial, mais les progrès ont été entravés par des déficiences graphiques, qui ont montré qu’il y avait encore du travail à faire dans le jeu et ont ensuite entraîné son retard. Cependant, précisément ces déficiences visuelles ont donné naissance à Craig the Brute, un personnage qui a gagné l’affection des fans. La mauvaise nouvelle pour eux est que 343 Industries vient de confirmer qu’il ne sera plus possible de retrouver Craig the Brute avec son visage emblématique devenu légende, car il a reçu une retouche faciale.

Comme vous vous en souvenez peut-être, dans le gameplay de Halo Infinite, un Brute, baptisé par la communauté Craig, était frappant, avec un visage inexpressif malgré à quel point il se battait avec le Master Chief.

Ce que vous devez savoir, c’est que, bien que Craig, la légende, soit la Brute qui apparaît précisément à la minute 4 du gameplay de la campagne Halo Infinite, et certains fans suggèrent de ne pas le confondre avec les autres Brutes (celui qui apparaît dans la marque 6:10, par exemple), beaucoup ne trouvent aucun problème à utiliser Craig, The Brute, comme une figure platonique, un archétype donc, en tenant compte du fait que les autres personnages de cette race semblent identiques et sans expression dans le gameplay.

À gauche: Craig the Brute, à droite: une Brute

343 Industries pour modifier le visage légendaire de Craig

Cela était dû au fait que le gameplay présenté était loin d’être terminé et que les modèles n’étaient pas terminés. De plus, c’est quelque chose que beaucoup ont manqué dans le gameplay en temps réel, puisque le portrait qui a lancé Craig the Brute à la gloire se produit en une infime fraction de seconde, ce qui suffisait pour le moment à rester dans la postérité d’Internet. «Ce n’est que plus tard, en gros plan sur une image fixe de son mauvais temps, que la légende est apparue et que la légende est née», a déclaré Neill Harrison, directeur de la gestion artistique de 343 Industries.

Il y a quelques heures, le développeur 343 a partagé une nouvelle mise à jour sur le jeu et Harrison a confirmé qu’il y aurait des changements sur le visage de Craig the Brute, donc peu importe que Phil Spencer l’ait décoré avec le titre Xbox Mascot, Craig ne le fait pas. ce sera la même chose dans Halo Infinite.

Selon le développeur, les modèles présentés dans le gameplay de Halo Infinite n’étaient pas terminés, ils n’avaient donc pas de détails expressifs sur leurs visages, ce qui explique le comportement de Caig.

«Premièrement, je peux confirmer que l’animation faciale sur les PNJ n’a pas été entièrement mise en œuvre dans cette version, ce qui a donné l’apparence incroyablement impassible / sans vie de Craig. Tous les personnages sont modélisés dans une pose neutre, avant l’application de l’animation et de la forme de fusion [hacer animaciones faciales expresivas]. Le pauvre vieux Craig n’a jamais été destiné à être vu dans cet état, ce qui n’est pas quelque chose qui était apparent pendant le jeu », a expliqué Harrison.

Les Brutes auront des visages mixtes

Cela dit, Harrison a assuré que depuis la révélation du premier gameplay de Halo Infinite – et la naissance de Craig the Brute – le jeu s’est beaucoup amélioré et l’un des aspects qui a reçu une retouche était les expressions sur les visages des PNJ. , depuis lors.

Selon les informations, les améliorations seront substantielles, ce qui permettra aux modèles Brute de cesser d’être des archétypes, mais tentera de donner leur propre apparence. «Plus de travail a été fait sur la fidélité matérielle et plus de variété a été ajoutée aux visages des Brutes, nous travaillons même sur l’ajout de coiffures et de barbes, ce que nous n’avions pas en juillet. Donc, même si nous avons appris à aimer notre cher vieux Craig, il passe certainement par une retouche importante », a confirmé Harrison.

Que pensez-vous du sentiment causé par Craig the Brute? Lui manquerez-vous? Voulez-vous que le personnage apparaisse dans le jeu comme une sorte d’oeuf de Pâques? Dites le nous dans les commentaires.

Halo Infinite a une fenêtre de sortie prévue pour l’automne 2021 et fera ses débuts sur Xbox One, Xbox Series X | S et PC. Vous pouvez trouver plus de nouvelles le concernant si vous visitez cette page.

