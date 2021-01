C’était autrefois l’un des jeux que tous les fans s’attendaient à lancer avec Xbox Series. Après tout, c’est ainsi que l’équipe l’attendait jusqu’à le jour de sa présentation avec gameplay, à ce moment-là, le besoin de temps s’est avéré et, malgré le désir des joueurs, c’est finalement la décision prise pour simplement garantir la meilleure expérience possible.

Depuis, les nouvelles de Halo Infinite sont arrivées petit à petit, soit en niant les rumeurs, soit en garantissant simplement que le développement se déroule parfaitement. Mais l’apparition d’une nouvelle fake news et l’inquiétude manifestée par les fans ont conduit l’un de ses créatifs à s’exprimer. Cette fois avec l’intention de confirmer que nous recevrons chaque mois de nouvelles informations sur les travaux et que cela commencera cette semaine.

Selon a indiqué Brian Jarrard lui-même dans un message Reddit dans le fil officiel Halo Infinite, il y aura des nouvelles du travail cette semaine. En fait, ce seront les membres de l’équipe du monde ouvert qui révéleront les détails du travail et montreront une partie du travail qu’ils font. Une manière idéale de se préparer à la sortie de Halo Infinite à l’automne de cette année.

Bien sûr, pour le moment, nous avons besoin de connaître une date de sortie qui, nous l’espérons, arrivera dans les prochains programmes axés sur le travail. En attendant, nous vous rappelons que Halo Infinite sera disponible sur PC, Xbox One et Xbox Series. Une proposition plus qu’intéressante qui sera pleine d’action et de bonnes nouvelles par rapport aux travaux précédents.