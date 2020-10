Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

343 Industries a déjà confirmé que Halo: The Master Chief Collection bénéficiera d’améliorations pour tirer parti de toute la puissance de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Grâce à cela, les joueurs pourront profiter des campagnes et du composant multijoueur de la collection à 120 fps. De plus, il y aura des améliorations pour les jeux en écran partagé et des options pour ajuster le champ de vision.

Un détail qui a retenu l’attention des joueurs est que 343 Industries n’a rien mentionné sur un éventuel support du lancer de rayons. Matt Hohl, producteur de la série, a récemment parlé des améliorations de nouvelle génération, y compris le traçage de rayons.

Halo: The Master Chief Collection manquera de traçage de rayons sur Xbox Series X | S

À travers un article sur Halo Waypoint (via Pure Xbox), Matt Hohl a réaffirmé qu’à partir du 17 novembre, les utilisateurs de Xbox Series X et Xbox Series S pourront profiter d’une version entièrement optimisée de Halo: The Master Chief Collection grâce à une mise à jour gratuite.

La création a souligné que les jeux peuvent fonctionner jusqu’à 120 fps et 4K sur Xbox Series X, tandis que Xbox Series S les exécutera en 1080p. Hohl a noté qu’ils ont dû surmonter plusieurs défis techniques pour rendre cela possible.

“Que les joueurs aient ou non un écran à 120 ips, nous avons également inclus des améliorations graphiques dans le jeu, telles que des distances de tirage accrues dans les niveaux et des améliorations dans les expériences d’écran partagé en campagne et en multijoueur” Hohl a noté.

Le créateur a été interrogé sur l’implémentation possible du lancer de rayons dans la collection. Malheureusement, le Hohl n’a pas répondu directement à la question, se contentant de dire qu’il était enthousiasmé par ce qui peut être réalisé sur les nouvelles consoles.

So Halo: The Master Chief Collection arrive sur Xbox Series X et Xbox Series S sans lancer de rayons. Au moins pour l’instant, il n’est pas prévu d’ajouter une telle amélioration à court terme. Cependant, les choses pourraient changer à l’avenir.

«La complexité et la portée du MCC posent des défis uniques sur lesquels j’apprends encore, mais j’aime les opportunités qu’il offre», a ajouté le producteur. Enfin, il a déclaré qu’ils écouteront toutes les demandes de la communauté et les prendront en compte.

«Une chose que j’ai déjà apprise ici, c’est que cette équipe écoute la communauté comme un élément crucial de notre planification. J’adore cela et je suis ravi de voir ce que nous pouvons faire ensemble à l’avenir », a conclu Hohl.

Halo: The Master Chief Collection est disponible pour Xbox One et PC. Sa mise à jour pour Xbox Series X et Xbox Series S sortira le 17 novembre. Dans ce lien, vous trouverez toutes les actualités liées à la franchise.