Éditorial: Jeux / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Une partie importante de l’histoire et des traditions de Halo se situe en dehors des jeux vidéo, car la franchise a eu plusieurs romans et adaptations qui offrent une perspective quelque peu différente sur la série.

Si vous êtes fan des livres de la série, vous serez heureux de savoir qu’un autre roman est en route. 343 Industries a annoncé Halo: Point of Light, le nouveau de l’écrivain Kelly Gay, qui est l’auteur de Halo: Smoke and Shadow (2017) et Halo: Renegades (2019).

So Halo: Point of Light est une suite directe des premiers romans de Gay. L’histoire du livre se concentrera sur Rion Forge, capitaine du navire Ace of Spades. 343 Industries a déjà révélé la date de sortie et le prix du nouveau livre de franchise.

Trouver: L’acteur révèle une possible fenêtre de sortie Halo Infinite

Halo: Point of Light fera ses débuts début 2021

Halo: Point of Light nous mènera jusqu’en août 2558, exactement 1 mois avant les événements de Halo 5: Guardians. Rion Forge et plusieurs de ses alliés feront de leur mieux pour remplir une mission importante tout en s’échappant du Naval Office of Intelligence, également connu sous le nom d’ONI.

L’équipage de l’As of Spades se mettra en danger pour enquêter davantage sur un être mystérieux doté d’une grande puissance. Dans leur aventure, ils découvriront qu’ils ont de nouveaux ennemis qui feront tout leur possible pour les anéantir.

Le roman sortira au début de l’année prochaine, car il sera disponible le 2 mars 2021. Il sera offert en échange de 17 $ USD. Sa création est confirmée pour l’instant uniquement en anglais. Ci-dessous vous pouvez voir la couverture du livre.

«Avec la montée des tensions et le rapprochement des forces de l’ONI, Rion et ses compagnons se lancent dans une mission très personnelle (…) dévoilant des secrets indicibles et des menaces encore plus mortelles cachées depuis des siècles», lit-on dans le synopsis du roman.

Toujours en me pinçant, je peux jouer dans l’univers Halo. Beaucoup de gratitude à 343. Soyez prêts pour une autre aventure sauvage, vous tous. 😁 https://t.co/VkP05aoL6v – Kelly Gay (@KellyHGay) 3 décembre 2020

Tout indique que Halo: Point of Light ne sera pas directement lié à Halo Infinite. Cependant, nous vous rappelons que cette année aussi Halo: Shadows of Reach a fait ses débuts, un roman qui raconte ce qui s’est passé après Halo 5: Guardians.

Dans le cas où vous l’avez manqué: On dirait que Fortnite: Battle Royale obtient du contenu Halo

Halo Infinite est en développement pour Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One et PC. Regardez ce lien pour toutes les nouvelles liées à la nouvelle livraison.

La source