Le titre présente sa première bande-annonce et arrivera en 2021 et a été présenté au Nintendo Indies World.

Le dernier Monde indépendant publié par Nintendo nous a laissé plusieurs annonces du panorama indépendant qui arrivera dans les prochains jours et mois sur la console de la société japonaise. Plusieurs annonces intéressantes dont nous vous avons parlé, et parmi lesquelles l’arrivée de Among Us to Switch se démarque. Mais il y a aussi d’autres jeux qui ont attiré l’attention des utilisateurs.

Parmi eux se distingue Bon jeu, un jeu étrange et dérangeant développé par Amanita Design, le studio responsable de jeux comme Machinarium. Justement, cette nouvelle œuvre se démarque aussi par sa section visuelle, mais en l’occurrence par le dérangement de son atmosphère, aussi colorée que dérangeante.

Le jeu arrivera sur Nintendo Switch au printemps 2021Le jeu arrivera au printemps 2021, bien qu’une date précise n’ait pas encore été indiquée. En plus de la courte bande-annonce que vous pouvez voir sur ces lignes, le jeu promet des mélodies dérangeantes, résolvant des énigmes déroutantes et traitant des personnages qui cachent beaucoup plus que leurs visages souriants n’apparaissent.

Le monde des Indes nous a quittés autres annonces intéressantes pour l’évolution du genre indépendant sur Switch, comme celui de la saga Spelunky ou la première imminente de Super Meat Boy Forever.

En savoir plus: Nintendo Switch, Indie World et Amanita Design.

!function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod?n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0];s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window,document,'script','https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init','1856413241239828'); fbq('track','PageView');