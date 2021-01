Harry Potter est, sans aucun doute, l’un des romans fantastiques pour la jeunesse avec l’une des communautés de fans les plus grandes et les plus fidèles au monde. Et ce n’est pas pour moins, puisque les aventures du jeune apprenti magique et de ses amis ont marqué plusieurs générations, des enfants aux adolescents, en passant par des âges plus adultes.

De nombreux éléments définissent ce grand nom du divertissement en plus de la magie, comme les quatre maisons qui composent Poudlard. Les maisons de Harry Potter sont l’une des la plupart des timbres d’identification de la franchise et chacun d’eux se distingue par certains attributs, par conséquent, chaque bouclier a un animal comme symbole.

Héritage de Poudlard | Jeux Warner Bros.

Quiconque a lu les livres de JK Rowling ou vu les films de Warner Bros. Studio saura que ce n’est pas le magicien qui choisit la maison dans laquelle passer ses années d’école, mais que c’est le Choixpeau qui la choisit. Gryffondor, Huffelpuff, Serdaigle ou Serpentard ce sont les maisons candidates auxquelles les étudiants peuvent appartenir lorsqu’ils entrent à Poudlard, et tout est déterminé en fonction de la personnalité de la personne portant le chapeau.

Il Chapeau de tri les élèves ont à l’esprit de savoir quelle maison convient le mieux à leur caractère, donc avec ce test, vous pouvez découvrir celle qui convient le mieux à votre personnalité. Bien sûr, pour le déterminer exactement, vous devez répondre honnêtement aux questions suivantes. Alors à quelle maison de Poudlard appartenez-vous?