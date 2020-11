Assassin’s Creed Valhalla est le dernier jeu vidéo de la populaire franchise Ubisoft. La société de gala change le décor, les paris cette fois pour une histoire de viking, mais en conservant le RPG et les éléments du monde ouvert qui ont fait son succès auprès des critiques et du public dans ses dernières versions.

Comme c’est souvent le cas dans les jeux en monde ouvert, les développeurs cachent souvent toutes sortes d’œufs de Pâques ou de secrets afin que seuls les joueurs les plus dévoués puissent les découvrir. Assassin’s Creed Valhalla n’allait pas être moindre et Ubisoft a été en charge de ne présente rien de plus et rien de moins qu’un hommage à Harry Potter. Ce qui est peut-être l’une des marques les plus connues de la littérature ces dernières années a un curieux œuf de Pâques qui fera sourire les lecteurs de l’œuvre de JK Rowling.

L’utilisateur en charge de rendre public le secret a été Only_A_Friend, sur Reddit. Comme il le raconte dans le forum bien connu, si nous allons à Lunden dans Assassin’s Creed Valhalla, nous trouverons une note étrange sous forme de liste. Si on regarde un peu plus, on détaille des éléments comme un agenda, une bague ou un serpent, entre autres.

Quelle est alors la relation avec Harry Potter? C’est, comme beaucoup d’entre vous l’ont déjà identifié dans l’image, des sept fragments d’Horcruxes dans lequel Voldemort a divisé son âme. La tasse d’Helga Poufsouffle, le journal de Tom Riddle, le diadème de Rowena Serdaigle ou Nagini, le serpent sont quelques-uns des éléments qui apparaissent dans les œuvres de Harry Potter.

Mais l’oeuf de Pâques ne s’arrête pas là. Dans la même zone où l’on trouve cette note curieuse, nous avons également un détail curieux qui n’a pas été négligé par les utilisateurs de Reddit. Il s’agit des couleurs qui entourent la pièce, en mentionnant les quatre maisons de Poudlard et celle de gauche à droite représentent Serdaigle, Gryffondor, Serpentard et Poufsouffle.