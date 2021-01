Se déplacer vers une planète sans présence humaine avec notre bien-aimé / aimé pour pouvoir vivre ensemble et libre comme le vent? Cela semble aussi idyllique que dangereux, non? Eh bien, c’est la nouvelle proposition des créateurs de Fury. Et c’est que du nouveau matériel est sorti de Havre, un titre dont on parlait déjà en octobre, date de sortie incluse!

Et c’est que The Game Bakers, un studio indépendant basé à Montpellier responsable d’œuvres comme Furi, s’est chargé de confirmer (via communiqué de presse), avec un nouveau lot de détails et d’images, que Haven arrivera à Commutateur Nintendo le prochain 4 février. Juste à temps pour la Saint Valentin! Sans aucun doute, on trouve un jeu qui ne laissera personne indifférent, les critiques diffusées sur les plateformes où il a déjà été publié parlent d’elles-mêmes. Et c’est qu’il nous présente un mélange unique d’exploration (avec coopérative locale incluse), d’aventure, de collecte de ressources, de batailles spectaculaires en temps réel, de science-fiction, d’un environnement d’une grande beauté et d’un OST à ​​vous couper le souffle. Tout cela assaisonné avec l’exécution de diverses tâches quotidiennes avec notre bien-aimé / aimé. Au bas du paragraphe, nous vous laissons un nouvel examen de certaines de ses caractéristiques, une petite galerie d’images situées en espagnol et même sa bande-annonce de lancement.

Incarnez deux personnages en même temps que vous explorez une planète fragmentée, vous défendez des ennemis ou construisez votre relation. Glissez sur l’herbe, récupérez le flux et nettoyez la rouille en explorant cette planète de rêve et en découvrant des zones secrètes. Combattez comme les deux personnages en temps réel ou pariez sur son amusant mode coopératif local, mettant à l’épreuve le rapport entre les deux joueurs. Plongez dans une aventure spatiale romantique, mettant en vedette Yu et Kay, deux amoureux qui essaient de rester ensemble épaisses et minces. Jouez un partenaire avec lequel vous pouvez vous identifier dans une relation intime, traité avec maturité et humour. Profitez de son immédiateté et de son accessibilité, d’une pause dans une journée bien remplie et d’un jeu qui, en somme, vous fera sourire et vous amuser. La bande originale du musicien électro DANGER améliore l’expérience émotionnelle du jeu.

En arrière-plan… la proposition particulière que The Game Bakers nous apporte avec Haven a-t-elle retenu votre attention? Et ce qui est encore plus important … est-ce que l’amour vainc vraiment tout? Nous attendons vos commentaires et impressions, comme toujours, sur notre chaîne Discord.

Source: Communiqué de presse

