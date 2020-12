Le jeu bénéficiera des fonctionnalités DualSense.

L’une des sorties indépendantes faits marquants de 2019 c’était, sans aucun doute, Shakedown: Hawaii. Le titre de VBlank, étude de Retro City Rampage, surpris et s’est avéré être un très bon jeu de action de bac à sable en deux dimensions. Le jeu vidéo est sorti pour différentes plates-formes, dont certaines sont déjà anciennes, comme la PS3. Maintenant, le studio a annoncé que le jeu arriverait sur PlayStation 5.

Shakedown: Hawaii sortira sur PS5 dans quelques jours, le 15 décembre. La meilleure chose est que si vous avez acheté le jeu sur PS3, PS4 ou PS Vita, vous recevrez le titre complètement libre. Cette version qui viendra sur la nouvelle console Sony comprend toutes les mises à jour qui ont été publiées, le nouveau mode de difficulté et, comme principale nouveauté, vous bénéficierez des fonctionnalités du DualSense.

Le jeu prendra en charge déclencheurs adaptatifs sur le contrôleur PS5 et rendra chaque arme différente lorsqu’elle est utilisée. En outre, il utilisera également le vibration haptique, donc le jeu transmettra ce qui se passe de manière plus fidèle et nous pouvons sentir comment le DualSense réagit à ce qui se passe à l’écran. Bien sûr, ces fonctionnalités peut être désactivé si vous ne les aimez pas.

De plus, ils seront ajoutés plus de trophées au jeu sur PS5 et, enfin, Shakedown: Hawaii présentera le Platine, quelque chose demandé par de nombreux utilisateurs. Au fait, ces nouveaux trophées arrivent également sur PC. Enfin, le jeu utilisera le cartes d’activités de PS5. Si vous ne connaissez pas le jeu et souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous rappeler notre analyse de ce jeu fantastique.

