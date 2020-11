Par Rodolfo León 0 COMMENTAIRES 20/11/2020 13:44

Comme vous le savez peut-être déjà, HBO développe une série basée sur Le dernier d’entre nous près de Neil Druckmann, directeur de jeu, et Craig Mazin, créateur de la mini-série acclamée, Tchernobyl. Cela faisait un moment que nous n’avions pas eu de nouvelles du projet, mais maintenant nous avons enfin quelque chose, puisque la chaîne américaine a déjà donné le feu vert à la production.

Comme signalé Le journaliste hollywoodien, HBO a officiellement approuvé le projet, nous allons donc bientôt commencer à connaître plus de détails sur le casting, l’intrigue, les épisodes et plus encore. Jusqu’à présent, tout ce que l’on sait, c’est qu’il sera basé sur le premier jeu, et les deux Ellie comme Joel apparaîtra dans la série. En dehors de cela, le studio verrouille tout.

Sony Pictures TV, PlayStation Productions, jeux de mots et Naughty Dog Ils sont également à l’origine de la production, nous pouvons donc anticiper un produit de qualité et surtout, fidèle au travail original de ses développeurs. En fait, on dit que la série cherchera à améliorer l’histoire des jeux, et pas seulement à raconter un récit alternatif ou parallèle à celui que nous connaissons déjà.

La source: THR

