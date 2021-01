Éditorial: la télé / Facebook / Twitter / YouTube / Instagram / Actualités / Discord / Forums

Bien que sa dernière saison ait laissé plus d’ennuis que de sourires, Game of Thrones reste une franchise de divertissement immensément populaire. HBO n’envisage pas de le gaspiller et c’est pourquoi il prépare déjà un autre prequel de Game of Thrones.

Selon des sources de Variety, HBO a une deuxième préquelle de Game of Thrones à un stade précoce de développement. Il s’agit d’une série de chapitres d’une heure qui seront basés sur Tales of Dunk and Egg, des romans fantastiques de George RR Martin qui se déroulent 90 ans avant les événements de A Song of Ice and Fire.

C’est une série d’histoires qui racontent les aventures de Ser Duncan le Grand (Dunk) et Aegonn V Targaryen (Egg). Jusqu’à présent, 3 romans de cette série ont été publiés ―The Hedge Knight; The Sworn Sword and The Mystery Knight, qui en 2015 ont été compilés dans un livre intitulé Un chevalier des sept royaumes.

Bien que ce soit un projet que HBO considère comme “hautement prioritaire”, la réalité est qu’il lui manque toujours un écrivain et une équipe créative. Nous resterons à l’écoute et vous informerons lorsque nous en saurons plus.

HBO a de grands projets pour Game of Thrones

Nous l’avons déjà mentionné: Game of Thrones est une propriété extrêmement précieuse pour HBO. C’est pourquoi l’entreprise envisage de préparer davantage de contenu sur cette base.

Ce que nous voulons dire, c’est qu’il y a quelque temps, il a été confirmé que HBO préparait House of the Dragon. C’est une série qui fera ses débuts en 2022 et qui racontera ce qui a conduit à la guerre civile targaryen à Westeros.

Et vous, pensez-vous que ces projets Game of Thrones fonctionnent? Dites le nous dans les commentaires.

